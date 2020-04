Un photographe montre comment FaceTime peut créer des portraits captivants à distance

Il s’avère que vous n’avez pas à abandonner la photographie simplement à cause de l’éloignement social, vous avez juste besoin d’être un peu plus intelligent. Le photographe Tim Dunk montre comment vous pouvez utiliser un iPhone et FaceTime pour créer une photographie de portrait incroyable à une distance sûre.

Crédit d’image: Tim Dunk

Que faites-vous si vous êtes un créatif, enfermé à la maison pendant la pandémie de COVID-19? Eh bien, il y a beaucoup à faire, comme nous l’avons déjà détaillé, mais un photographe talentueux a trouvé une nouvelle façon de rester créatif avec les autres tout en gardant votre distance sociale.

Sur PetaPixel, le photographe Tim Dunk explique son processus de prise de vue de portraits via FaceTime. Ses résultats sont saisissants – certains portraits sont ludiques et énergiques, d’autres sont de mauvaise humeur et intimes. Et tous ont été effectués à distance via les iPhones de ses modèles.

“Comment pouvons-nous continuer à nourrir cette envie lorsque vous ne pouvez pas vous approcher suffisamment de vos sujets pour les photographier en toute sécurité et garder notre esprit en bonne santé pendant une période très difficile”, écrit Dunk. “En utilisant FaceTime, un MacBook Pro et mon sujet en utilisant un iPhone sous instruction, j’ai pu réaliser des portraits de personnes isolées, éloignées du monde et des personnes qui le composent.”

Crédit d’image: Tim Dunk

Pour configurer votre propre séance photo, Dunk recommande de prendre des photos depuis votre MacBook. Idéalement, le sujet utilisera un iPhone – bien qu’il dise qu’un iPad fonctionne également – et il devra exécuter iOS 11 plus tard. Assurez-vous que le sujet a basculé sur Live Photos et configure son téléphone pour télécharger ses photos directement sur iCloud.

Après cela, il s’agit principalement de rechercher dans leur environnement quelques éléments qui font une bonne photographie: un bon éclairage, des accessoires intéressants et tout ce qui inspire la créativité.

Pour prendre une photo, vous devrez appuyer sur le bouton à l’écran qui prend une photo en direct, ce qui vous donne trois secondes de séquences à parcourir pour trouver le cadre parfait.

Crédit d’image: Tim Dunk

Il suggère également que les utilisateurs acceptent le fait que l’appareil photo ne soit pas génial – il ajoute un peu de grain de film pour donner aux photos une sensation lo-fi élégante. Alors que Dunk modifie les images dans Lightroom (iOS | macOS), vous pouvez tout aussi bien utiliser Photoshop ou Affinity Photo (iOS | macOS).

Dunk dit qu’il a fait 50 séances photo, et bien que nous ayons inclus quelques exemples ici, nous vous suggérons fortement de consulter son site Web, Tim Dunk Photography pour voir plus de ses séances de portraits à distance.