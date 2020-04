Un procès prétend qu’Apple est impliqué dans un piratage musical “flagrant” sur iTunes

Apple a été victime d’un autre procès alléguant que la société distribue des réenregistrements piratés de compositions musicales via iTunes à des fins lucratives.



Une poignée de compositeurs ou de groupes qui les représentent ont déposé une autre plainte accusant Apple de piratage musical.

Le procès, déposé mercredi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie, nomme plusieurs plaignants qui ont déposé des plaintes similaires contre Apple au cours de l’année écoulée, notamment le Harold Arlen Trust, Ray Henderson Music Company et Four Jays Music Company.

Comme dans ces plaintes précédentes, les plaignants accusent une entreprise de distribution de musique de réenregistrer illégalement de la musique tirée par des sociétés physiques et de fournir le contenu à Apple. Le géant de la technologie de Cupertino, pour sa part, est accusé d’avoir profité de ces enregistrements illégaux grâce aux ventes iTunes.

Dans ce cas, la société de distribution est une tenue basée au Royaume-Uni nommée Pickwick, qui opère sous d’autres noms de marque tels que Cool Note, Foyer, Hallmark et Leverage.

Plus précisément, la plainte se concentre sur le fait que ces enregistrements auraient été effectués sans qu’aucune partie n’ait obtenu les “licences mécaniques” nécessaires à cet effet. Il appelle la distribution de ces réenregistrements une “énorme opération de piratage musical”.

“La portée et la nature flagrante du piratage des accusés ne peuvent être sous-estimées”, indique la plainte.

Les plaignants dans le procès ont écrit ensemble des centaines de chansons populaires et de standards de jazz. Harold Arlen, par exemple, a co-écrit “Over the Rainbow”, Harry Warren a composé des chansons comme “The Chattanooga Choo Cho” et “I Only Have Eyes for You”, et Ray Henderson a écrit “Bye Bye Blackbird”, entre autres.

En plus des dommages et intérêts et des frais juridiques, les plaignants demandent une injonction permanente interdisant aux défendeurs de porter atteinte au matériel protégé par le droit d’auteur.