Un procès prétend qu’Apple fait partie d’une «opération de piratage de musique massive»

Un nouveau procès prétend qu’Apple et une société de distribution de musique sont impliquées dans une “opération de piratage de musique massive” pour profiter des compositions réenregistrées.

Un nouveau procès allègue qu’Apple distribue des copies piratées de chansons populaires et de standards de jazz via iTunes.

Apple n’est pas étranger aux procès liés à la musique. En septembre 2019, une plainte alléguait que le géant de la technologie de Cupertino avait profité d’enregistrements piratés de musique tirée de copies physiques. Maintenant, une poursuite similaire a de nouveau Apple dans le collimateur.

Le procès, déposé lundi auprès du tribunal de district américain du district nord de la Californie, accuse Apple et Adasam Limited de reproduire et de distribuer illégalement plus de 80 enregistrements piratés de compositions musicales.

Adasam est une société de distribution de musique basée au Royaume-Uni qui n’a apparemment aucune présence Internet visible. Sur l’iTunes Store, il fonctionne sous des noms d’empreinte comme Blue Orchid, Six Week Smile et Atlantic Motion.

Plus précisément, la poursuite prétend qu’Adasam vend des enregistrements de «pratiquement tous les artistes d’enregistrement connus des années 1920 aux années 1960». Le catalogue de la société aurait été piraté, car les plaignants affirment qu’il n’a pas obtenu les licences mécaniques appropriées pour reproduire les enregistrements.

Quant à la part d’Apple dans le régime présumé, la plainte prétend que la société a conclu un contrat avec Adasam pour distribuer son catalogue piraté sur l’iTunes Store. Dans de nombreux cas, les copies prétendument piratées sont proposées en plus des doublons légitimes proposés par les maisons de disques.

Dans un cas, une version légitime de “Stormy Weather” de Lena Horne était vendue par RCA sur l’iTunes Store pour 1,29 $, tandis qu’une copie soi-disant piratée était offerte par Adasam pour 99 cents.

La plainte affirme également qu’Apple et Adasam ont “effrontément” piraté des compositions pour une série d’enregistrements de grands succès, y compris des copies de “pratiquement tous les enregistrements importants des années 40 au début des années 60”. Il ajoute que chaque entrée de la série contient environ 30 enregistrements qu’Apple et Adasam “n’ont absolument aucun droit de vendre”.

“Tout cela aurait dû montrer clairement qu’Adasam mène une énorme opération de piratage musical”, lit-on dans le procès. “Apple avait une connaissance réelle ou a délibérément choisi d’ignorer les preuves de piratage et a participé à l’infraction à grande échelle.”

Parmi les plaignants dans l’affaire figurent SA Music, le Harold Arlen Trust, Ray Henderson Music Co. et Four Jays Music Company. Ce dernier demandeur a également intenté le procès susmentionné à partir de septembre.

Ensemble, les plaignants ont écrit des centaines de chansons populaires et de standards de jazz. Harold Arlen, par exemple, a co-écrit «Over the Rainbow», Harry Warren a composé des chansons comme «The Chatanooga Choo Cho» et «I Only Have Eyes for You», et Ray Henderson a écrit «Bye Bye Blackbird», entre autres.

La plainte vise à obtenir des dommages-intérêts et des frais juridiques, ainsi qu’une injonction permanente qui empêcherait Apple et Adasam de porter atteinte au matériel protégé par les droits d’auteur des plaignants.