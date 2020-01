Un tribunal autorise Apple à poursuivre un ancien concepteur de puces pour iPhone

Le procès pour rupture de contrat d’Apple contre l’ex-employé et fondateur de Nuvia, Gerard Williams III, peut maintenant aller de l’avant après qu’un juge a rejeté une demande de rejet de l’affaire.

Le SoC A7 d’Apple a fait ses débuts en tant que premier processeur mobile 64 bits au monde et était l’une des puces sur lesquelles Gerard Williams III a travaillé.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Santa Clara, Mark Pierce, a décidé qu’Apple pourrait poursuivre son procès pour rupture de contrat contre Gerard Williams III. Le juge a également rejeté l’affirmation de Williams selon laquelle Apple avait illégalement obtenu des messages texte privés. Cependant, le juge Pierce a rejeté la demande d’Apple pour dommages-intérêts punitifs.

L’affaire Apple Inc. c.Williams III, 19-cv-352866, est fondée sur des allégations selon lesquelles le concepteur de puces pour iPhone aurait fondé sa nouvelle société, Nuvia, tout en travaillant pour Apple. Il accuse Williams de s’être opposé aux clauses anticoncurrentielles de son contrat avant de quitter l’entreprise, et également de recruter ensuite ses anciens collègues.

Williams nie les allégations et soutient que les clauses sont illégales. “Apple ne peut pas déclarer une violation du devoir de loyauté car elle est préemptée par la California Uniform Trade Secrets Act”, a-t-il déclaré dans son contre-argument au tribunal.

Cependant, selon Bloomberg, le juge Pierce a rejeté cette affirmation, affirmant que la loi californienne n’autorise pas un employé “à planifier et à se préparer à créer une entreprise compétitive avant la cessation d’emploi si l’employé le fait pendant le temps de son employeur et avec ses ressources”.

Co-fondateurs de Nuvia, L-R: John Bruno, Gerard Williams III et Manu Gulati

Le document judiciaire de Williams incluait également l’affirmation selon laquelle Apple avait envahi sa vie privée en obtenant des SMS concernant le recrutement de collègues.

“Pour intimider davantage tout employé actuel d’Apple qui pourrait oser envisager de quitter Apple”, poursuit le document, “La plainte d’Apple montre qu’elle surveille et examine les enregistrements téléphoniques et les SMS de ses employés, dans une invasion étonnante et inquiétante de la vie privée.”

Le juge Pierce aurait également rejeté la demande de Williams d’exclure les messages texte du procès. “Il n’y a aucune allégation dans la plainte établissant que les SMS ont été obtenus suite à l’écoute ou à l’enregistrement d’une communication confidentielle”, a écrit le juge.

Apple avait demandé des dommages-intérêts punitifs dans l’affaire, mais le juge Pierce l’a rejeté au motif que Williams n’avait pas intentionnellement tenté de nuire à l’entreprise.

Cette affaire visait spécifiquement à décider si un procès pouvait avoir lieu plutôt qu’à tenter de trancher la question. Claude Stern, l’avocat de Williams, a l’intention de faire appel.