Un virus force Apple à fermer temporairement des magasins de détail en Italie

Apple a mis à jour cette semaine un site Web régional couvrant les opérations de vente au détail en Italie, informant les clients qu’un magasin dans la province de Bergame sera fermé en raison de problèmes COVID-19.

Apple Oriocenter fermera ses portes ce week-end pour empêcher la propagation de COVID-19.

Apple devrait fermer un seul centre commercial, Apple Oriocenter, les 7 et 8 mars, sur ordre du gouvernement italien.

Comme l’exige un décret du président du Conseil des ministres publié la semaine dernière, tous les magasins de détail de taille moyenne et grande, ainsi que les établissements commerciaux avec centres commerciaux, dans les provinces de Bergame, Lodi, Plaisance et Crémone doivent fermer samedi et Dimanche pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Des mesures similaires ont été établies pour d’autres provinces et territoires.

AppleInsider a été informé de la fermeture prochaine de la boutique Apple par le compte Twitter “settBit”, qui a publié fin février des tweets détaillant les fermetures de week-end identiques chez Apple il Leone, Apple Fiordaliso et Apple Carosello les 29 février et 1er mars. Bergame, les fermetures du week-end dernier semblent être le résultat direct de l’intervention du gouvernement.

Bien qu’il ne soit pas aussi sévère que les garanties instituées en Chine, l’arrêt limité en Italie pourrait présager une action plus drastique si le virus continue de se propager dans ce pays.

Le bilan des morts en Italie a frappé 79 personnes mardi, dépassant l’Iran pour le plus de décès en dehors de la Chine, rapporte Al Jazeera. Selon l’OMS, plus de 92 000 cas de COVID-19 ont été confirmés dans le monde, le virus entraînant 3 110 décès.

Plus tôt dans la journée, Apple a envoyé une note de service aux employés décrivant les nouvelles politiques concernant les voyages en Italie et en Corée du Sud. Semblable aux restrictions précédentes concernant la Chine, l’entreprise limite les déplacements vers les régions et les employés doivent obtenir l’approbation d’un vice-président de l’entreprise avant de se rendre.

Apple ressent les effets de l’épidémie de coronavirus et, en février, a fermé toutes ses activités commerciales et commerciales en Chine. Alors que les travailleurs sont retournés dans les bureaux et les centres d’appels, certains magasins restent fermés.

Les partenaires de fabrication d’Apple en Chine ont également été durement touchés par les retombées du virus à propagation rapide, entraînant des fermetures d’usines qui ont temporairement limité l’offre mondiale d’iPhone. En tant que tel, Apple a révisé le mois dernier ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours.