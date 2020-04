Une analyse révèle que le scanner LiDAR de l’iPad Pro n’est pas prêt pour les applications photo, des appareils photo inférieurs à l’iPhone 11

Une enquête détaillée sur la gamme de caméras intégrée à l’iPad Pro 2020 d’Apple montre que les tireurs ne sont pas, comme tous les iPad précédents, conformes aux mêmes normes que le modèle d’iPhone haut de gamme actuel.

La gamme de caméras iPad Pro 2020 comprend deux objectifs et un scanner LiDAR.

Avec l’iPad Pro 2020, Apple a pour la première fois intégré une baie à deux caméras dans sa tablette populaire, des capacités de mise en miroir vues pour la première fois sur iPhone 7 Plus. Il a également ajouté un tout nouveau scanner LiDAR à la “bosse” arrière pour faire bonne mesure.

Une inspection plus approfondie de la configuration de la caméra effectuée par le développeur de l’application Halide Camera, Sébastien de With, révèle cependant que les tireurs de l’iPad Pro semblent une fois de plus inférieurs à la gamme intégrée dans la série actuelle de téléphones haut de gamme d’Apple, l’iPhone 11.

Les comparaisons côte à côte montrent que les photos de l’objectif grand angle de l’iPad Pro 2020 sont presque identiques à celles de l’iPad Pro 2018. Le traitement de l’image est “un peu différent”, mais les modifications sont apportées à des réglages mineurs du logiciel. Des améliorations plus importantes, comme la photographie de calcul Deep Fusion de l’iPhone 11, ne sont pas disponibles car l’iPad Pro est alimenté par ce qui est essentiellement le même processeur de série A que celui du modèle 2018.

Photos capturées avec l’iPad Pro 2018 (à gauche) et l’iPad Pro 2020 (à droite). | Source: Sébastien de With

Une lecture technique du matériel inclus confirme les soupçons de de With.

“Si vous avez besoin de quelque chose pour le comparer, c’est l’appareil photo de l’iPhone 8”, écrit de With. “Ne vous attendez pas à la parité avec les derniers tireurs d’Apple iPhone 11 Pro, mais c’est toujours un excellent ensemble de caméras.”

Fait intéressant, la caméra ultra grand angle de l’iPad Pro n’est pas le même module qui a fait ses débuts avec l’iPhone 11 et 11 Pro en septembre dernier. Au lieu d’une focale équivalente effective de 13 mm, le tireur de la tablette offre un équivalent 14 mm légèrement plus étroit.

Le capteur est également changé. Contrairement au module 12 mégapixels déployé dans l’iPhone 11, le nouvel iPad Pro ultra-large est un capteur 10MP avec une sortie d’image limitée à 3680 pixels par 2760 pixels. Comme le note De With, le capteur représente la bosse de résolution la plus inappréciable dans un “nouvel” appareil photo depuis l’iPhone 6 8MP.

Cela dit, le capteur plus petit permet une sensibilité légèrement améliorée à une exposition minimale de 1/62 000 seconde par rapport à 1/45 000 seconde sur l’iPhone 11. L’ISO minimum et maximum est également différent à 19 ISO et 1824 ISO respectivement, contre 21 ISO et ISO 2016.

Photo de l’iPhone 11 Pro (à gauche) par rapport à la même capture de scène par l’iPad Pro 2020 (à droite). | Source: Sébastien de With

En ce qui concerne le nouveau scanner LiDAR, de With, comme d’autres, note que la résolution du capteur est probablement inadéquate pour les applications d’amélioration photo, du moins pour le moment. Les données glanées du système sont bonnes pour résoudre des objets plus gros à l’échelle de la pièce, mais probablement pas assez détaillées pour augmenter les technologies existantes comme le mode Portrait, par exemple.

“La seule raison pour laquelle nous ne dirons pas qu’il ne pourrait jamais prendre en charge le mode portrait est que l’apprentissage automatique est incroyable”, écrit de With. “Les données de profondeur sur l’iPhone XR sont très approximatives, mais combinées à un réseau de neurones, elles sont suffisantes pour alimenter le mode portrait. Mais si le mode portrait était une priorité, nous placerions notre argent sur Apple en utilisant les deux caméras.”

Halide a construit une preuve de concept appelée Esper pour illustrer le potentiel du scanner LiDAR en tant qu’outil de création d’environnements de réalité augmentée qui, selon Apple, est l’objectif principal du module. Les résultats méritent d’être vérifiés.