Une étude révèle que le marché des smartphones dominé par l’iPhone XR d’Apple en 2019

L’iPhone XR d’Apple a dominé le marché mondial des smartphones en 2019, selon les nouvelles données d’Omdia, avec des livraisons du smartphone vieux d’un an, suivies de près par l’iPhone 11 actuel qui a commencé à être commercialisé en septembre.

La gamme iPhone XR d’Apple

Selon les statistiques compilées dans le rapport Omdia Smartphone Model Market Tracker, Apple a expédié environ 46,3 millions d’unités iPhone XR en 2019, surpassant son successeur iPhone 11. Le dernier iPhone “abordable” de la société a vu 37,3 millions d’unités expédiées depuis ses débuts en septembre, a déclaré Omdia.

Samsung a suivi Apple en prenant la troisième à la cinquième place avec les Galaxy A10, Galaxy A50 et Galaxy A20, qui ont enregistré des livraisons respectives de 30,3 millions, 24,2 millions et 19,2 millions d’unités. L’iPhone 11 Pro Max d’Apple a enregistré 17,6 millions de livraisons au dernier trimestre de 2019 pour prendre la sixième place, légèrement devant les 17,4 millions d’unités livrées métriques crantées par l’iPhone 8. L’iPhone 11 Pro occupait la neuvième place avec 15,5 millions d’unités expédiées , selon Omdia.

Source: Omdia

“Apple a toujours détenu les première et deuxième positions dans le classement mondial des expéditions de modèles de smartphones, la société conservant cette position dominante depuis plus de cinq ans”, a déclaré Jusy Hong, directeur de la recherche et de l’analyse des smartphones chez Omdia. “En limitant le nombre de modèles qu’elle propose par rapport à ses principaux concurrents, Apple a pu concentrer ses ventes sur quelques smartphones qui ont un large attrait, comme l’iPhone XR.”

La société d’analyse note que les expéditions globales d’iPhone ont diminué pour la deuxième fois en autant d’années, plongeant de 4,6% en 2019. Ce chiffre est toutefois une amélioration par rapport à 2018, qui a subi une baisse de 5,1% d’une année sur l’autre.

Omdia est une société d’analyse relativement nouvelle issue de la fusion de la division de recherche d’Informa Tech et a acquis les actifs de recherche technologique d’IHS Markit.

Un rapport de Counterpoint Research en février a révélé que l’iPhone XR a aidé l’iPhone d’Apple à devenir la marque de smartphone haut de gamme à la croissance la plus rapide en Inde au cours de 2019. Le coup de pouce a été largement attribué à la mise en place d’une fabrication locale, qui a aidé Apple à répondre aux exigences d’approvisionnement et à son tour à pousser des prix plus bas sur des appareils comme l’iPhone XR.

Lancé en tant qu’option abordable pour l’iPhone XS et XS Max en 2018, l’iPhone XR a été apprécié au début comme une alternative viable aux téléphones phares d’Apple. Bien qu’il manquait d’un écran OLED avec 3D Touch, d’un deuxième appareil photo orienté vers l’arrière et d’un indice de résistance à l’eau élevé, l’iPhone XR offrait une expérience presque identique au XS, mais à un prix nettement inférieur.