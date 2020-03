Une fuite sur iOS 14 révèle un contrôleur Apple AR ou VR et un logiciel de test

Selon les données glanées dans une version préliminaire d’iOS 14, Apple semble utiliser du matériel de type HTC Vive pour tester ses lunettes de réalité augmentée ou son casque de réalité virtuelle, dont la rumeur est longue.

Apple teste VR / AR avec un jeu de “bowling de passage pour piétons”

Actuellement, la réalité augmentée est limitée aux appareils que vous pouvez tenir dans la main, comme votre iPhone ou iPad. Les progrès des caméras sur ces appareils et le nouvel ajout de LiDAR sur l’iPad Pro montrent de plus en plus l’intérêt d’Apple pour développer la RA encore plus loin. Ce n’est un secret pour personne qu’un nouveau casque est en développement chez Apple et pourrait être lancé dès 2021.

Un jeu de bowling d’essai (à gauche) et une fuite de contrôleur (à droite) gracieuseté de MacRumors

Une fuite de code provenant d’une version interne d’iOS 14 montre certaines des façons dont Apple teste son casque AR. Un jeu de bowling géolocalisé, qui peut être déclenché à une intersection près du bureau Apple “Mathilda 3” au 555 N Mathilda Ave à Sunnyvale, en Californie, est en cours de test. Il permet aux utilisateurs de jouer au bowling en utilisant le passage pour piétons comme voie.

Un contrôleur pour les tests a également été obtenu par MacRumors qui est très similaire à un contrôleur HTC Vive. Cela permettrait aux développeurs de mieux contrôler leur kit de test, mais pourrait également être un précurseur des appareils qui seraient livrés aux utilisateurs.