Une nouvelle étude montre que l’utilisation d’Apple CarPlay réduit davantage les temps de réaction du conducteur que l’alcool

L’organisme de bienfaisance pour la sécurité routière basé au Royaume-Uni, IAM RoadSmart, a publié une étude montrant comment les systèmes d’infodivertissement embarqués peuvent considérablement réduire les temps de réaction du conducteur, même plus que l’alcool et le cannabis.

La société de consultants indépendante TRL a mené l’étude pour le compte d’IAM RoadSmart et du Rees Jefferys Road Fund. L’étude a été menée pour mieux comprendre comment un système d’infodivertissement sur console peut altérer le temps de réaction d’un conducteur.

Le test comportait deux essais expérimentaux axés sur Android Auto et Apple CarPlay. Vingt utilisateurs d’Android et vingt utilisateurs d’Apple seraient soumis au même itinéraire de test simulé. Chaque conducteur a conduit trois fois: un lecteur de contrôle, où ils n’ont pas interagi avec le système, un lecteur à commande vocale où ils ont utilisé le système vocal uniquement, et un lecteur à commande tactile, où ils ont utilisé l’écran tactile du système uniquement.

Dans le cadre du test, les utilisateurs seraient tenus de suivre une autre voiture, de naviguer sur une autoroute irrégulière et d’effectuer une boucle en huit. Au cours de ces tests, les utilisateurs seraient invités à effectuer une tâche, comme accéder à la musique sur Spotify, saisir des données dans une application de navigation, ou lire des textes et prendre des appels téléphoniques.

De plus, les participants devaient faire clignoter leurs phares chaque fois qu’une barre rouge apparaissait sur l’écran, ce qui mesurait leur temps de réaction aux événements externes.

Crédit d’image: IAM RoadSmart

Quel que soit le système d’infodivertissement, tous les utilisateurs ont montré un temps de réaction considérablement ralenti. Les conducteurs non distraits ont généralement montré un temps de réaction d’une seconde. Ceux qui ont utilisé l’Apple CarPlay à commande vocale ont vu leur temps de réaction augmenter de 36%, qui est passé à 57% lorsqu’ils ont utilisé l’interface tactile.

Les utilisateurs d’Android Auto n’ont fait que légèrement mieux: une augmentation de 30% du temps de réaction lors de l’utilisation de la commande vocale et de 53% lors de l’utilisation des commandes tactiles.

À titre de comparaison, ceux qui conduisent sous l’influence à la limite d’alcool au volant ont montré une augmentation de 12% du temps de réaction, et ceux qui ont consommé du cannabis ont vu une augmentation de 21%.

Ceux qui ont utilisé Android Auto ont vu un écart de 1,73 pied (0,53 mètre) sur le positionnement de leur voie lors de l’exécution de tâches de navigation avec Android Auto. Ceux qui ont utilisé Apple CarPlay ont vu une déviation de 1,64 pied (0,50 mètre).

Le rapport indique que les participants ont montré des difficultés importantes à contrôler la vitesse et la position du véhicule chaque fois qu’ils interfaçaient avec un système d’infodivertissement. Les participants n’ont pas non plus réagi de manière cohérente aux contrôles de sensibilisation lorsqu’ils se sont engagés avec des systèmes tactiles.

Les systèmes d’infodivertissement Android et Apple obligeaient les utilisateurs à quitter la route des yeux plus longtemps que les directives recommandées par la National Highway Traffic Safety Administration. Les participants à l’étude ont sous-estimé le temps qu’ils ont passé à regarder loin de la route lorsqu’ils se sont engagés avec les commandes tactiles jusqu’à 5 secondes.

En raison des résultats de l’étude, IAM RoadSmart demande à l’industrie et au gouvernement de tester et d’approuver ouvertement tous les systèmes d’infodivertissement et d’élaborer des normes cohérentes qui aideront à minimiser la distraction du conducteur.

Apple a présenté CarPlay en 2014 comme un moyen de tirer le meilleur parti d’un système d’infodivertissement pris en charge. Depuis lors, Apple a ajouté au système des améliorations de navigation, une prise en charge des paramètres et du calendrier, et une prise en charge de “Hey, Siri”. D’autres améliorations sont attendues dans iOS 14, avec une nouvelle API de fond d’écran et la possibilité d’utiliser Siri pour trouver des emplacements en fonction de la disponibilité des sièges, des représentations IMAX ou des réductions pour les enfants. “