Une nouvelle vidéo montre les capacités du scanner LIDAR de l’iPad Pro

Une nouvelle vidéo de démonstration a fait surface, montrant comment le nouvel iPad Pro, à l’aide de son nouveau scanner LIDAR puissant, peut s’intégrer dans le monde réel.

Apple a inclus un scanner LiDAR à l’arrière de l’iPad Pro 2020

Apple a dévoilé mercredi deux nouveaux modèles d’iPad Pro équipés d’un scanner LiDAR, qui offriront des améliorations majeures à ARKit et à la photographie.

Maintenant, une nouvelle vidéo a vu le jour, mettant en évidence toutes les choses incroyables rendues possibles par le nouveau scanner LIDAR. Dans un clip, un utilisateur utilise le scanner LIDAR et l’application Complete Anatomy pour mesurer l’amplitude des mouvements dans le bras d’une personne en temps réel.

Un autre clip montre comment, avec un iPad Pro et un peu d’espace libre, un utilisateur peut transformer son salon en un jeu immersif de Hot Lava.

L’application Shapr3D montre comment l’iPad Pro peut numériser une pièce et la convertir en un modèle 3D précis, qui peut ensuite être modifié et replacé dans l’espace AR. Il montre également une expérience de vente au détail améliorée basée sur la réalité augmentée, car un utilisateur utilise l’application Ikea Place pour choisir des meubles pour sa maison.

La paire de modèles d’iPad Pro 2020 et le nouveau Magic Keyboard avec Trackpad seront lancés le 24 mars et les précommandes sont en cours. Une prise en charge plus large de la souris et du trackpad arrive dans iPadOS 13.4, qui arrive également le 24 mars.