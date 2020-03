Une nouvelle vidéo “ Shot on iPhone ” fait une visite de 5 heures au musée de l’Ermitage

Apple a produit une vidéo inhabituelle dans sa campagne “ Shot on iPhone ”, montrant la puissance de la batterie et l’utilité de l’appareil photo de l’iPhone 11 Pro lors d’une visite unique de cinq heures du musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, en Russie.

La campagne «Shot on iPhone» d’Apple est utilisée pour promouvoir les capacités de l’appareil photo de l’iPhone, via une vidéo commandée par Apple de vidéastes professionnels. Généralement, cela prend la forme d’une nouvelle ou d’un documentaire qui dure quelques minutes, mais les derniers efforts vont beaucoup plus loin que la normale.

Dans “Hermitage”, publiée sur YouTube mardi, la dernière vidéo de la série emmène les téléspectateurs dans une visite du plus grand musée du même nom au monde, situé à Saint-Pétersbourg, en Russie. Exceptionnellement, la vidéo dure 5 heures, 19 minutes et 28 secondes, plutôt que les quelques minutes typiques des autres vidéos Shot on iPhone, et est filmée en une seule prise continue sur un iPhone 11 Pro.

Tout au long de la vidéo de cinq heures, les téléspectateurs ont droit à une visite du musée, comprenant 45 galeries, 588 chefs-d’œuvre et des spectacles. Les points forts comprennent un duo de ballet du Théâtre de l’Hermitage, une performance en direct de Kirill Richter et des vues d’œuvres de Rembrandt, Raphael Loggias et du joueur de luth du Caravage.

Apple souligne dans la description de la vidéo qu’elle a été filmée en 4K sur l’iPhone 11 Pro, en une seule prise continue. Dans une vidéo promotionnelle plus courte pour l’article complet, Apple ajoute qu’il a également été filmé sur une seule charge de batterie, suggérant qu’aucun autre bloc-batterie ou source d’alimentation n’a été utilisé dans sa création.

En plus de montrer les capacités visuelles de la configuration à trois caméras de l’iPhone 11 Pro, la durée de la vidéo favorise également la longue durée de vie de la batterie du modèle, une caractéristique qui n’est généralement pas mise en évidence dans la série Shot on iPhone.

Jusqu’à présent, les autres épisodes de la série en 2020 incluent une visite de la vallée de feu au Nevada, des snowboardeurs des Winter X Games dans les montagnes de Selkirk et l’histoire du Nouvel An chinois “Daughter”.