Une nouvelle vidéo «Today at Home» crée de la musique «house» sur GarageBand

Apple élargit la sélection de sujets couverts par son initiative Today at Home avec l’introduction de nouvelles vidéos sur la musique et GarageBand, dans ce qui semble être une mise à jour hebdomadaire de l’alternative en ligne aux sessions en magasin.

La dernière vidéo Today at Home, «Transformez votre maison en musique avec GarageBand», présente Rosie J., la créatrice de l’Apple Store, représentant le magasin Regent Street à Londres, expliquant comment les gens peuvent créer de la musique «maison». Plutôt que de faire référence au genre de la musique de danse électronique, la vidéo adopte une approche plus littérale, en transformant les sons des objets trouvés dans la maison en une piste musicale sur un iPad.

Dans la vidéo de cinq minutes, Rosie explique comment créer un morceau à l’aide de boucles en direct, enregistrer de l’audio à l’aide de l’échantillonneur, affiner l’enregistrement, créer des mélodies et organiser la piste.

Les sessions Today at Home remplacent temporairement les sessions Today at Apple qui ont généralement lieu dans les Apple Stores du monde entier et sont proposées pendant la fermeture des magasins. Les frais de scolarité gratuits expliquent comment utiliser les produits Apple pour faire preuve de créativité ou pour effectuer des tâches courantes, notamment la photographie, le montage vidéo, la création de documents et la production musicale.

La première vague de vidéos Today at Home est arrivée le 10 avril, y compris des séances sur la photographie iPhone et l’art de l’iPad. Les sessions sont toutes présentées par des professionnels de la création basés dans les Apple Stores du monde entier, et bien qu’elles ne soient pas aussi approfondies que les sessions en magasin, elles servent de source d’inspiration pour les personnes qui souhaitent être plus créatives. lors d’un verrouillage de coronavirus.