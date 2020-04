Une panne d’Apple News affecte certains utilisateurs

Un petit nombre d’utilisateurs dans le monde signalent qu’Apple News est en panne, mais il n’y a pas de cohérence dans les territoires concernés et les appareils sur le même réseau peuvent fonctionner.

Ces deux iPhones sont sur le même réseau et utilisent le même identifiant Apple. L’iPad avec lequel la photo a été prise a également Apple News en cours d’exécution, mais le chargement a pris plus de temps que d’habitude.

Des rapports indiquent du jour au lendemain que le service Apple News est en panne, avec des utilisateurs du monde entier disant que l’application dit qu’il n’y a pas d’histoires, puis affichant un message d’erreur. Ce message indique que le «flux n’est pas disponible» et recommande de réessayer plus tard.

Cependant, non seulement l’état de service régulier d’Apple ne signale aucun problème, mais Apple News semble normal pour la plupart des gens.

Plus particulièrement, cela inclut les personnes qui ont plusieurs appareils – l’un peut dire que le flux n’est pas disponible, mais l’autre montre le service régulier. Dans certains cas, le flux met plus de temps que d’habitude à apparaître.

Lors des tests AppleInsider, la majorité des appareils iOS et des Mac fonctionnaient tous correctement. Dans un test de quatre appareils sur le même réseau et avec le même identifiant Apple, deux fonctionnaient parfaitement, un était lent et un seul n’a pas réussi à charger Apple News.