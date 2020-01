Une rencontre au gymnase voit Tim Cook devenir l’un des premiers investisseurs dans la douche intelligente de Nebia

Le créateur de la pomme de douche Nebia a raconté comment une rencontre fortuite tôt le matin avec Tim Cook dans une salle de sport a conduit le PDG d’Apple à devenir un investisseur dans l’entreprise.

Pomme de douche Nebia by Moen

À titre personnel, Tim Cook d’Apple est devenu l’un des principaux bailleurs de fonds d’une entreprise de pommeaux de douche dont le dernier produit est actuellement en train de lever des fonds sur Kickstarter. La pomme de douche Nebia, fabriquée conjointement avec Moen, atomise l’eau pour fournir une vapeur de nettoyage qui utilise environ 45% moins d’eau que les douches ordinaires.

“Six semaines après avoir déménagé dans la région de la baie”, a déclaré le cofondateur et président de Nebia, Phillip Winter à CNBC, “et tôt le matin, je sortais du vestiaire des femmes parce que j’avais installé un prototype là-bas. dans le vestiaire des hommes, j’ai vu [Tim Cook] sur le développé couché, à une dizaine de mètres. Et je me disais: «Oh! Il vient de me voir sortir du vestiaire des femmes! ‘”

Winter s’était arrangé pour installer des prototypes dans ce gymnase de Palo Alto en particulier dans le but de voir comment il fonctionnait avec des volumes d’utilisateurs élevés tout au long d’une journée bien remplie. Les utilisateurs ont été invités à donner leur avis sur la douche, et Tim Cook l’a fait.

“Il a été l’une des premières personnes à essayer le prototype”, poursuit Winter. “C’était assez basique à ce moment-là, mais il a eu l’idée et l’a essayée pendant quelques jours, et a cru en ce que nous faisions. Et est heureusement devenu notre premier investisseur.”

Selon Bloomberg, les commentaires de Cook ont ​​pris la forme d’e-mails “très longs, bien conçus et détaillés”.

Cependant, en plus des commentaires sur les produits et d’un investissement personnel important mais non spécifié dans l’entreprise, Cook a également été conseillé Nebia sur des questions telles que la levée de fonds supplémentaires, puis son partenariat avec Moen.

La participation initiale de Cook aurait commencé vers 2015, bien qu’il ait contribué à de nouveaux investissements depuis lors.

Gros plan sur les buses de la pomme de douche à Nebia by Moen.

Winter a révélé cette histoire d’investissement alors que son entreprise fait la promotion de sa campagne Kickstarter pour «Nebia by Moen», son dernier produit.

CNBC a demandé pourquoi Nebia utilise Kickstarter alors qu’il avait à la fois un partenariat avec Moen et des bailleurs de fonds tels que Tim Cook.

“Nous avons commencé sur Kickstarter il y a quatre ou cinq ans et c’est une communauté qui nous a donné la vie”, a déclaré Winter. “C’est une façon incroyable d’apporter une nouvelle idée au monde parce que vous obtenez toutes ces personnes qui sont intéressées par quelque chose et qui reviendront et vous donneront des commentaires. C’est donc notre façon de [showing] Reconnaissance.”

“Et franchement”, a-t-il poursuivi, “en tant que petite entreprise, nous avons encore besoin des fonds et du volume initial pour démarrer.”

Au moment de la rédaction du présent rapport, Nebia avait dépassé son objectif Kickstarter de 150 000 $, avec des promesses de dons actuelles de 830 000 $. Le produit se vend environ 200 $, contre environ 500 $ pour des unités similaires.