Une voiture de course Porsche 935 1979 parrainée par Apple en vente pour 499 000 $

Bien que ce ne soit pas la voiture Apple depuis longtemps, un véhicule de marque Apple a été mis en vente, avec la très rare voiture de course Porsche 935 K3 de 1979 qui a déjà couru au Mans maintenant disponible à l’achat pour 499000 $.



Via le registre DuPont

Mis en vente sur le registre DuPont, la Porsche 935 de 1979 est vendue par l’Atlantis Motor Group. Au prix de 499 000 $, ou à un prix plus raisonnable de 4 415 $ par mois, le véhicule est un morceau de l’histoire d’Apple, car il s’agit d’une voiture de course que la société a autrefois sponsorisée.

Dirigée par Dick Barbour Racing, l’équipe de course avait Apple comme principal sponsor pour sa saison 1980, en raison d’un intérêt de Jobs et Wozniak dans l’équipe, selon un profil du véhicule par The Drive. La liste comprenait Bob Garretson, Bobby Rahal et Allan Moffat dans l’équipe, la voiture elle-même portant non seulement le nom Apple Computer, mais aussi ses couleurs arc-en-ciel.

La voiture a eu une carrière sur courte piste, terminant deuxième à Riverside et Sears point au milieu des classements inférieurs et des échecs à franchir la ligne d’arrivée. La voiture a également tenté notamment de concourir au Mans, mais s’est retirée après 13 heures de course.

Le parrainage était une décision judicieuse, car en décembre de la même année, la société est devenue publique et est devenue l’introduction en bourse la plus rentable aux États-Unis.

Selon la liste des produits, la Porsche 935 K3 vendue contient en fait un certain nombre de composants GT2, y compris une construction 3.8 TT de Bob Holcomb, une transmission GT2 à 6 vitesses et un module de suspension arrière 993 à double triangulation. Capable de produire plus de 700 chevaux, la vitesse de pointe est estimée à plus de 200 miles par heure, et serait toujours capable d’être compétitive au Daytona Classic 24 avec la bonne équipe.

Si l’on en croit les rumeurs, ce n’est pas la dernière fois qu’Apple se lance dans le monde automobile. On pense qu’une voiture commerciale Apple est en cours de développement, qui pourrait avoir un grand nombre de fonctionnalités qui diffèrent des conceptions de voitures traditionnelles.