US iPhone App Store dépenses par utilisateur ont doublé entre 2016 et 2019

Même avant que l’épidémie de coronavirus ne nous place dans l’isolement, les propriétaires d’iPhone ont augmenté leurs dépenses sur l’App Store à une moyenne de 100 $ par personne en 2019, en hausse de 27% par rapport à 2018.

L’App Store d’Apple continue de voir davantage de dépenses de consommation chaque année

Alors qu’Apple continue de développer ses services, les utilisateurs dépensent plus d’argent dans l’App Store en moyenne et ont atteint un nouveau jalon de 100 $ dépensés en moyenne. Ce nombre provient des achats d’applications premium et des achats intégrés, sans compter les ventes de produits tels que les produits d’Amazon ou les manèges Uber.

Selon le fournisseur de données Sensor Tower, les dépenses ont augmenté de plus de 200% depuis 2015. Cela est probablement dû à la poursuite de l’augmentation des parts de marché d’Apple au fil des ans et à la popularisation des jeux mobiles. Plus de la moitié des dépenses déclarées proviennent des applications de jeux.

Dépenses d’application par iPhone; tableau fourni par Sensor Tower

Le rapport décompose ensuite chaque catégorie de dépenses, y compris une augmentation des dépenses dans les applications de divertissement comme YouTube ou les applications de style de vie comme Tinder. La plupart des applications les plus performantes utilisent des abonnements pour leur monétisation et reflètent la popularité de ce mode de paiement.

Les abonnements ont représenté 3,6 milliards de dollars de revenus provenant des 100 meilleures applications d’abonnement.

Ces chiffres sont impressionnants, mais pourraient être encore éclipsés par les résultats de 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus. Avec tout le monde à l’abri, les dépenses numériques sont en hausse et les développeurs opérant sur l’App Store d’Apple verront probablement encore plus de dépenses dans ce secteur.