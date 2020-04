Vendredi, l’iPhone SE de nouvelle génération pourrait être lancé avec trois options de couleurs

Un rapport publié jeudi affirme qu’Apple prépare un successeur très attendu à son iPhone SE abordable et pourrait lancer le combiné dès vendredi.

Citant un conseil d’un “lecteur très fiable”, . rapporte qu’Apple est sur le point de sortir un “iPhone SE” de deuxième génération et pourrait faire une annonce officielle vendredi ou au début de la semaine prochaine.

Divergeant avec le schéma de dénomination typique d’iPhone d’Apple, le nouveau combiné conserverait la marque “SE” vieille de 3 ans, Apple étant appelé à référencer l’appareil en tant que modèle 2020. Le géant de la technologie applique des stratégies de marketing similaires à ses différentes gammes de produits iPad et Mac. Les rumeurs précédentes suggéraient que l’appareil s’appellerait “iPhone SE 2” ou “iPhone 9.”

Selon le pronostiqueur, l’iPhone SE 2020 sera vendu dans des configurations de 64 Go, 128 Go et 256 Go avec des options de couleurs dont le blanc, le noir et le PRODUIT (ROUGE). Cinq cas – silicone noir, silicone blanc, cuir rouge, cuir noir et cuir bleu nuit – devraient être lancés avec l’appareil, selon le rapport.

Apple devrait largement lancer un soi-disant «iPhone SE 2», «iPhone 9» ou «2020 iPhone SE» au deuxième trimestre, une rumeur récente suggérant une annonce officielle le 15 avril.

Bien qu’une date de sortie reste insaisissable, les détails sur le matériel du combiné ont été nombreux. Ciblant les consommateurs soucieux des coûts, le nouvel iPhone devrait associer un design externe emprunté à l’iPhone 8 de 2 ans avec des entrailles contemporaines comme un processeur A13 Bionic avec 3 Go de RAM, un écran LCD de 4,7 pouces, Touch ID et un support renforcé pile de communications.