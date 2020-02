vente d’iPad; 899 $ MacBook Air est de retour; Économies sur les AirPods et Magic Mouse 2

À quelques jours de la Saint-Valentin, les revendeurs Apple mettent tout en œuvre en proposant des démarques agressives sur tout, des AirPod aux iPad économiques. Même le dernier MacBook Air d’Apple est en vente, avec le retour de la populaire offre de 899 $.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

iPads en vente pour la Saint Valentin

Dernière mise à jour: 11 février 2020

L’iPad d’Apple est un excellent cadeau pour la Saint-Valentin. Et avec des économies allant jusqu’à 200 $, de nombreuses offres Apple sont en cours en ce moment pour vous faire économiser un ensemble sur les derniers modèles, de l’option économique de 10,2 pouces à partir de 249 $ aux iPad Pros robustes avec prise en charge d’Apple Pencil 2. .

Découvrez nos meilleurs choix ci-dessous, ainsi que des économies sur presque toutes les spécifications de notre Guide des prix iPad.

Meilleures offres iPad 10,2 pouces

Meilleures offres iPad Air

Meilleures offres iPad Pro 11 pouces

Meilleures offres iPad Pro 12,9 pouces

Les accessoires iPad sont également en vente

Le MacBook Air tombe à 899 $

Ceux qui recherchent la meilleure offre sur le dernier MacBook Air d’Apple pour la Saint-Valentin peuvent également économisez 200 $ instantanément sur l’Air 2019 avec un affichage True Tone.

Les modèles de 128 Go et 256 Go sont éligibles pour la remise sur Amazon, avec des prix MacBook Air aussi bas que 899 $. On ne sait pas combien de temps dureront les économies, il est donc préférable de magasiner tôt avant la fin des offres.

Offres MacBook Air 2019

Offres d’accessoires: vente d’AirPods, Magic Mouse 2 tombe à 49,99 $

Woot, propriété d’Amazon, a également conclu un accord à durée limitée sur Apple déjà réduit Magic Mouse 2, offrant aux membres d’Amazon Prime un rabais supplémentaire de 5 $ pour la Saint-Valentin. Au prix de 49,99 $ pour les membres Prime pour les unités en état rénové, cette offre sonne 20 $ moins cher que le prix d’Amazon pour la souris à l’état neuf. Si vous cherchez à ajouter la prise en charge de la souris à votre configuration MacBook Air ou MacBook Pro, cette offre mérite d’être envisagée, mais ne tardez pas car l’offre se termine bientôt.

Instructions d’activation: Pour obtenir le rabais bonus pour les membres Prime, assurez-vous de vous connecter en utilisant le bouton Connexion avec Amazon.

Démarque Magic Mouse 2

Les Apple AirPods, également une excellente option cadeau pour la Saint-Valentin, sont jusqu’à 33 $ de rabais menant au 14 février.

Meilleures offres AirPods

Meilleures offres eGPU

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, les logiciels et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.