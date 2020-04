Verizon et Comcast étendent l’aide à la clientèle des coronavirus jusqu’en juin

Verizon et Comcast promettent tous deux de ne pas annuler le service ou de facturer des frais de retard jusqu’au 30 juin dans le cadre des engagements individuels envers les clients pendant la pandémie de coronavirus.



Verizon, la plus grande entreprise de téléphonie sans fil des États-Unis, a déclaré lundi qu’elle ne mettra pas fin au service ou ne facturera pas de frais de retard dus au coronavirus jusqu’au 30 juin.

En mars, la Federal Communications Commission a déclaré que plusieurs grands fournisseurs de services Internet et entreprises de télécommunications s’étaient engagés à ne pas mettre fin au service pendant 60 jours, des concessions faites pour aider à alléger les charges financières exacerbées par le coronavirus.

Avec cette échéance qui se rapproche en mai, Verizon et Comcast ont déclaré lundi qu’ils continueraient à éviter de couper le service ou de facturer des frais de retard pendant la pandémie de COVID-19, rapporte ..

En plus de son engagement, Comcast a déclaré qu’il ouvre des points d’accès Wi-Fi et prévoit d’étendre des données illimitées à tous les clients sans frais supplémentaires.

Cox Communications étend également les concessions annoncées précédemment, qui incluent une promesse de ne pas annuler le service et de renoncer aux frais de retard jusqu’au 30 juin. Comme Comcast, Cox offre un accès gratuit à son réseau de points d’accès Wi-Fi.

Plus de 700 entreprises ont accepté les mesures volontaires, et davantage de fournisseurs américains de services de télécommunications et d’Internet devraient annoncer la prolongation de leurs propres engagements. La semaine dernière, une coalition de 24 procureurs généraux des États a demandé des prolongations aux transporteurs jusqu’au 11 août.

Il convient de noter que certains fournisseurs de services exigent une notification directe des clients avant de promulguer les exemptions de coronavirus.