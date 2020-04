Verizon fournira à nouveau aux clients 15 Go de données gratuites en période de pandémie

En réponse à la pandémie de COVID-19, Verizon a annoncé mercredi qu’il ajouterait 15 Go de données gratuites aux plans des consommateurs à utiliser au cours du mois de mai.



Verizon fournira aux consommateurs et aux petites entreprises 15 Go de données supplémentaires en mai.

Dans le cadre de sa réponse à la crise des coronavirus, Verizon a d’abord donné aux consommateurs et aux petites entreprises 15 Go de données supplémentaires entre le 25 mars et le 30 avril. Maintenant, la société fait la même chose pour mai.

Aucune action n’est nécessaire pour obtenir l’allocation supplémentaire de 15 Go – elle apparaîtra automatiquement sur les comptes des particuliers et des petites entreprises. La subvention gratuite s’applique aux plans de données, aux hotspots et aux jetpacks, a déclaré Verizon.

“Verizon continue de soutenir les clients qui pourraient avoir besoin de données supplémentaires pour apprendre, travailler ou rester connectés pendant cette période difficile”, a écrit la société dans une mise à jour d’un article de blog décrivant ses efforts de réponse aux coronavirus mercredi.

Il semble également que les télécommunications continuent à augmenter les frais de dépassement et de retard, ainsi qu’à offrir jusqu’à deux mois de services Internet et vocaux gratuits aux clients de Lifeline.