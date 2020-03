Verizon offre aux clients 15 Go de données gratuites dans le cadre de la réponse COVID-19

Verizon a annoncé lundi qu’il fournissait gratuitement à tous les consommateurs et petites entreprises 15 Go de données supplémentaires en raison de l’épidémie de COVID-19.

Verizon a déclaré qu’il prenait des mesures pour aider les clients touchés par l’épidémie de coronavirus.

De nombreuses entreprises offrent des services gratuits ou des avantages supplémentaires aux clients en raison de la pandémie en cours. Ces cadeaux vont des ebooks et livres audio gratuits sur la plate-forme Apple Books à l’accès gratuit aux applications tierces.

Dans la même veine, Verizon a déclaré dans un communiqué de presse qu’il donnerait aux consommateurs et aux petites entreprises un supplément de 15 Go de données à leur plan entre le 25 mars et le 30 avril sans frais supplémentaires.

Divers plans Verizon verront l’attribution de données s’appliquer à leurs comptes de différentes manières. Les clients illimités obtiendront des données de point d’accès LTE supplémentaires, tandis que les clients prépayés ou postpayés sur un forfait de données défini recevront simplement 15 Go supplémentaires de données cellulaires.

Les données supplémentaires s’afficheront sans aucune action de la part du client. Tout forfait sans fil grand public depuis 2015 est éligible, y compris les forfaits de données illimités.

Parallèlement aux données supplémentaires, Verizon dit qu’il renonce également à tous les frais de dépassement et de retard, et offrira deux mois de service Internet et vocal gratuit aux membres de son programme de réduction “Lifeline”.

Verizon n’est pas le seul opérateur à offrir des services ou des données supplémentaires aux clients touchés par COVID-19. Plus tôt en mars, T-Mobile a annoncé qu’elle offrirait des données illimitées gratuites à tous les clients bénéficiant d’un forfait de données. AT&T a récemment promis de renoncer aux frais de dépassement sans fil pendant la crise.

De plus, les fournisseurs de services Internet aux États-Unis ont convenu avec la Federal Communications Commission de ne pas résilier les services pour les clients qui ne peuvent pas payer leurs factures à temps. La FCC met également le spectre d’urgence à la disposition des FAI, y compris Verizon, dans le but de maintenir les Américains en ligne.