ViacomCBS prévoit un service de streaming basé sur CBS All Access

Le ViacomCBS récemment fusionné travaillerait sur un service de streaming complet qui combine les actifs de son impressionnant catalogue de sociétés de médias, notamment Comedy Central, MTV et Nickelodeon.

Citant des personnes familières avec le sujet, CNBC rapporte que les dirigeants de ViacomCBS réfléchissent à un produit de streaming financé par la publicité basé sur le service CBS All Access existant. En plus du contenu actuellement disponible sur CBS All Access, l’offre potentielle pourrait inclure des actifs de BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Pluto TV et Paramount Pictures.

Une version sans publicité du service est également à l’étude, tout comme un niveau premium qui offre un accès à Showtime.

Les personnes impliquées dans le projet n’ont pas encore décidé d’un nom ou d’un accord sur les prix, bien que des sources affirment que le service de base coûtera moins de 10 $. Actuellement, CBS All Access est commercialisé à 5,99 $ par mois avec des publicités, tandis qu’un niveau de 9,99 $ par mois offre une expérience sans publicité.

Lancé en octobre 2014, CBS All Access a été l’un des premiers services over-the-top à faire ses débuts à partir d’un réseau majeur. En plus d’une série d’émissions populaires et d’événements sportifs, y compris des jeux de la NFL, le service propose désormais un contenu original comme “Star Trek: Picard” et le redémarrage de “The Twilight Zone”.

En juillet dernier, CBS All Access a atterri sur les chaînes Apple TV.

Viacom et CBS ont fusionné en août 2019 dans une transaction évaluée à 30 milliards de dollars. Le service de streaming encore inconnu est la réponse de la firme aux produits proposés par les opérateurs historiques et les nouveaux venus comme Apple.

ViacomCBS semble suivre une stratégie de regroupement de contenu similaire à celles employées par WarnerMedia d’AT & T, Peacock et Disney + de NBCUniversal, ce dernier ayant attiré 28,6 millions d’abonnés en moins de trois mois. Contrairement à Apple TV +, qui repose uniquement sur du contenu original, les produits d’autres grands acteurs combinent la télévision en direct avec des sports, des séries, des propriétés de films et des originaux en streaming.

Plus d’informations sur le service de streaming de ViacomCBS devraient baisser lorsque la société publiera ses résultats le 20 février.