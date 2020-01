Vine relance sous le nom de Byte, ramenant des vidéos de six secondes sur le Web

Pratique

Par Amber Neely

Samedi 25 janvier 2020, 12 h 48 PT (15 h 48 HE)

La plate-forme vidéo de six secondes préférée de tout le monde est de retour et elle a un nouveau nom: Byte. Jetons un coup d’œil et voyons si la vigne ressuscitée est meilleure que son prédécesseur.

Vine est apparue sur la scène en janvier 2013 en tant qu’entreprise enfant de la populaire plateforme de médias sociaux Twitter. Presque immédiatement, Vine a changé la façon dont les gens ont créé, partagé et apprécié les vidéos.

Malheureusement, Twitter a supprimé Vine début 2017, juste avant son quatrième anniversaire. Internet a pleuré.

Sept ans après sa création initiale et un peu plus de trois ans après que Twitter a tué Vine, Vine renaît de ses cendres sous le nom de Byte.

Chers amis,

aujourd’hui, nous rapportons des vidéos en boucle de 6 secondes et une nouvelle communauté pour les personnes qui les aiment.

cela s’appelle octet et c’est à la fois familier et nouveau. nous espérons que cela trouvera un écho auprès des personnes qui pensent que quelque chose manque. https://t.co/g5qOIdM8qG

– octet (@byte_app) 25 janvier 2020

N’est plus associé à Twitter, Byte a relancé avec l’aide de l’un des fondateurs de Vine, Dom Hofmann. Byte vise à ramener des vidéos en boucle de six secondes sur les réseaux sociaux.

L’expérience

Si vous avez utilisé Vine dans le passé, vous n’aurez aucun mal à vous adapter à Byte. Vous pouvez utiliser l’application Byte pour regarder des vidéos – que nous supposons appelées «octets» – ou pour créer les vôtres.

L’exploration du contenu se fait de différentes manières. Le flux d’accueil rassemble une collection de contenu de vos créateurs préférés. La page de recherche vous permet d’effectuer des recherches par mot clé, d’afficher les octets suggérés ou de rechercher par catégorie. Les catégories comprennent des sujets tels que la musique, l’animation, la comédie, les sports, etc.

La création d’octets est également facile. Vous pouvez télécharger des vidéos et des images à partir de votre pellicule, ou vous pouvez utiliser la caméra Byte pour capturer des clips. Il possède une fonction pratique d’écorchage d’oignon pour vous permettre d’aligner la photo précédente. Une fois que cela semble parfait, vous pouvez télécharger votre vidéo sur Byte, où elle sera accessible au public. Vous pouvez consulter tous vos octets sur votre profil d’octets.

Le contenu global est … très bien. Adéquat. Les créateurs sont toujours limités au délai de six secondes, ce qui signifie que la formule peut être aléatoire selon les créateurs. Heureusement, il y a déjà pas mal de contenu à regarder sur Byte, et il y a des gens très talentueux qui font du bon contenu. Si vous avez aimé Vine, nous imaginerions que vous aimeriez aussi Byte.

Byte réussira-t-il?

La question demeure: Byte réussira-t-il dans un monde post-vigne? Tout est possible, et un rapide voyage sur Twitter montre que les gens sont ravis de voir des vidéos de six secondes revenir sur leur téléphone.

Byte a également annoncé qu’ils offriraient une compensation aux créateurs via leur programme de partenariat, ce qui devrait aider à garder les utilisateurs sur la plate-forme.

très bientôt, nous présenterons une version pilote de notre programme partenaire que nous utiliserons pour rémunérer les créateurs. byte célèbre la créativité et la communauté, et la rémunération des créateurs est un moyen important de soutenir les deux. restez à l’écoute pour plus d’informations.

– octet (@byte_app) 25 janvier 2020

Vine s’est effondrée parce que les créateurs ont fui lorsque les grandes sociétés de marketing ont abandonné Vine pour des plateformes moins restrictives comme Instagram Video et Snapchat. Offrir de travailler directement avec des créateurs pourrait être un grand pas dans la bonne direction pour Byte.