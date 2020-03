Voici combien de temps COVID-19 peut vivre sur votre Mac, iPhone, clavier ou Amazon box

Nous ne pouvons pas vous dire précisément combien de minutes le virus COVID-19 peut survivre sur votre iPhone, Mac, clavier ou envoi depuis Amazon – mais il existe des estimations qui donnent de bonnes indications sur ce que vous devez faire si vous pensez que votre appareil a été exposé .

De nouvelles recherches suggèrent que COVID-19 peut survivre sur le plastique et l’acier pendant plusieurs jours.

Alors que des mesures telles que l’éloignement social peuvent aider à protéger les personnes contre l’infection au COVID-19 par un contact étroit avec d’autres, les experts ont averti que le virus reste également viable sur les surfaces. Mardi, de nouvelles recherches ont été livrées qui pourraient nous donner une idée de la durée pendant laquelle le nouveau coronavirus 2019 pourrait le faire.

Survie des coronavirus à la surface et dans l’air

Le virus COVID-19 peut survivre lorsqu’il est attaché à des aérosols – ou à de petites gouttelettes d’eau dans l’air – jusqu’à trois heures. Mais sa viabilité semble être plus longue sur les surfaces, selon de nouvelles recherches menées par les National Institutes of Health, Princeton et l’Université de Californie, Los Angeles.

Les chercheurs ont découvert que le virus peut rester viable pendant deux à trois jours sur le plastique et l’acier, qui sont couramment utilisés dans les appareils électroniques. La recherche n’a pas testé pour le verre ou l’aluminium, et il n’est pas clair si COVID-19 a des propriétés similaires sur ces matériaux. Pour ceux qui s’inquiètent de leurs livraisons Amazon ou d’épicerie, la même recherche montre que COVID-19 peut survivre jusqu’à 24 heures sur du carton – donc essuyez cette boîte Amazon à son arrivée. Sur les matériaux en cuivre, il n’a vécu que quatre heures.

Il est important de noter que cette recherche est à jour, donc les lignes directrices et les résultats peuvent changer au fur et à mesure de la poursuite des études. Les chercheurs ont également averti que le travail effectué dans un environnement de laboratoire peut ne pas se traduire par la viabilité de COVID-19 dans le monde réel.

Un examen précédent de 22 études a révélé que les coronavirus humains peuvent survivre sur des surfaces comme le métal, le verre ou le plastique pendant des durées variables. Le SRAS, par exemple, a survécu à deux jours sur l’acier, quatre jours sur le verre et jusqu’à cinq jours sur les métaux et les plastiques. Fait intéressant, sur l’aluminium, il est resté viable pendant deux à huit heures.

Le SRAS n’est pas le même que COVID-19, et il existe de grandes distinctions entre les deux. Le SRAS a survécu à huit heures sur carton, tandis que COVID-19 a duré environ 24 heures. Cela se traduit probablement également par de grandes différences dans d’autres matériaux pour COVID-19.

Cette étude a également révélé que la plupart des coronavirus précédents peuvent être rendus inactifs par de nombreux désinfectants de surface courants en une minute. Cependant, cette recherche n’a pas rattrapé le nouveau coronavirus 2019.

Quels matériaux Apple utilise-t-il?

La grande majorité des produits Apple sont fabriqués à partir de différents types d’aluminium, notamment les iPhones, les iMacs, le MacBook Air, le MacBook Pro et les iPads. Sur les appareils portables comme l’iPhone et l’iPad, l’utilisation d’aluminium ou d’acier inoxydable est généralement limitée au châssis, le verre constituant la majeure partie de la surface que vous touchez. Mais, encore une fois, les dernières recherches n’ont pas inclus l’aluminium.

Les claviers et souris d’ordinateur produits par Apple sont plus faciles à analyser. Habituellement en plastique avec certains composants métalliques, l’étude du NIH suggère que COVID-19 peut survivre deux à trois jours sur ces surfaces. De nombreux utilisateurs d’iPhone ont probablement un étui sur leur appareil. Si ce cas est en plastique, ce qui est probable, alors le virus peut probablement survivre aussi longtemps.

Nous avons également une réponse plus claire pour les produits Apple en acier inoxydable, comme les montres Apple ou les iPhones comme l’iPhone X et l’iPhone 11 Pro. Par test dans un environnement de laboratoire, le virus peut survivre deux à trois jours sur inoxydable. Bien sûr, le verre constitue toujours une grande partie des matériaux utilisés.

Vous devez utiliser le pire des scénarios de contamination virale sur un appareil à surface mixte. Tant qu’il n’y aura pas de réponses plus claires pour le verre et l’aluminium, il est plus sûr de supposer que COVID-19 durera sur vos produits Apple pendant deux à trois jours, la durée pendant laquelle il reste viable sur le plastique et le métal.

Nettoyage de vos appareils Apple

Deux à trois jours, c’est long à attendre pour utiliser vos appareils Apple. Pour cette raison, vous voudrez probablement le nettoyer dès que vous pensez qu’il a pu être contaminé.

Le meilleur conseil à emporter est d’éviter de partager vos produits Apple avec d’autres. Cela inclut vos téléphones, tablettes, ordinateurs portables et accessoires informatiques. Ce n’est pas toujours possible, nous vous renvoyons donc à nos conseils précédents sur le nettoyage de vos appareils Apple de manière sûre et efficace.

Plus tôt en mars, Apple a mis à jour ses recommandations de nettoyage pour autoriser l’utilisation de lingettes désinfectantes sur ses produits – mais toujours, jamais d’acétone ou de solvants agressifs. Nous recommandons toujours aux utilisateurs de faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent des solvants au-delà de l’eau sur tout appareil électronique, et en particulier les écrans.