Voici comment aider votre développeur Mac ou iOS préféré pendant les semaines de support indépendant

Vous aussi, vous pouvez aider les développeurs d’applications en ces temps difficiles, en essayant leurs applications Mac et iOS. C’est une cause formidable et importante, et vous trouverez des gemmes d’application que vous ne connaissiez pas.

Nous dépendons tellement des applications, et maintenant il est temps d’aider les développeurs d’applications

Nous utilisons leurs applications chaque minute de chaque jour, mais nous ne pensons pas souvent aux développeurs – et en ce moment, nous le devrions vraiment, vraiment. C’est toujours un défi technique de développer des applications, et ce n’est pas très souvent un travail lucratif, mais c’est plus difficile que jamais aujourd’hui. L’épidémie de coronavirus nuit à tout le monde, mais les développeurs ne peuvent pas faire grand-chose pour eux-mêmes et les développeurs peuvent obtenir peu de soutien.

Sauf que c’est exactement pourquoi le projet Indie Support Weeks est ici. Du 30 mars au 12 avril 2020, une communauté d’utilisateurs, de sites Web, de podcasteurs et de chaînes YouTube défendent les développeurs de logiciels.

Il existe de nombreuses façons d’aider, et AppleInsider est heureux de mettre en lumière certaines applications et certains des développeurs concernés.

Le projet vise à prendre en charge des centaines d’applications, et vous devriez consulter la liste complète, car il existe des outils ici que vous ne connaissez peut-être pas encore, et qui peuvent s’avérer extrêmement utiles pour vous.

Avant de choisir nos cinq favoris, donnons également un coup de chapeau à John Sundell, qui a créé Indie Support Weeks. Il a commencé avec un tweet, et c’est devenu une cause que nous sommes fiers de soutenir.

J’ai entendu dire que de nombreux développeurs indépendants souffraient d’une baisse des ventes / revenus en raison de la situation actuelle, et je veux aider.

Donc, plutôt que de diffuser des annonces entre le 30 / 3-5 / 4, je ferai la promotion d’une application indépendante / jour sur mon site, gratuitement. Envoyez-moi un DM si vous souhaitez que j’inclue votre application

– John Sundell (@johnsundell) 19 mars 2020

BBedit

Nous avons déjà appelé BBedit le “couteau suisse des éditeurs de texte pour Mac”. Depuis plus d’un quart de siècle, il s’agit de l’éditeur de texte incontournable pour les développeurs d’applications, ainsi que pour les écrivains.

BBEdit est un éditeur de texte bionique.

Que vous écriviez du code, des notes ou des romans, BBedit est l’un de ces outils qui n’a pas d’utilisateurs, il a des évangélistes et il les a gagnés. Découvrez l’application sur le site officiel du développeur.

Sans souris

Peut-être que nous aimons trop les claviers, car en plus de taper des mots réels dans des applications comme BBedit, nous manipulons toujours nos Mac à travers des raccourcis clavier. Vous savez déjà à quel point Command-C et Command-V sont utiles. Imaginez que vous deviez aller dans le menu Fichier, choisissez Copier, puis revenez plus tard au même menu, puis choisissez Coller.

Pas de question. Les raccourcis clavier sont la fonctionnalité la plus simple sur un Mac, mais celle qui vous transformera le plus immédiatement en un utilisateur rapide et professionnel. Si seulement ils n’étaient pas si difficiles à retenir, ou du moins si seulement ils n’étaient pas si nombreux.

L-R utilise Mouseless pour apprendre les raccourcis clavier de Slack

Vous voyez où cela va. Mouseless est une application de formation qui vous apprend les raccourcis clavier des applications que vous utilisez. Considérez-le comme un Duolingo, mais pour les raccourcis clavier. Vous pouvez l’obtenir sur le site du développeur ou dans le cadre de Setapp.

Scintillait

Lorsque nous avons examiné Sparkle pour la première fois en 2018, nous avons déclaré qu’il s’agissait du “successeur spirituel d’iWeb”. Il s’agit d’une application pour la conception de sites Web, et faites-le très rapidement.

Sparkle est un créateur de site Web

Nous avons également dit qu’il manquait de modèles, c’était à peu près la seule chose qui l’empêchait d’être bon pour les novices complets. Cela a beaucoup changé. Maintenant, le site Web de l’application affiche des modèles professionnels qui sont parfaits pour les sites Web et qui rappellent curieusement les conceptions d’Apple pour les présentations Keynote.

Obtenez Sparkle du développeur.

Screenie

Screenie est l’un de ces outils dont vous n’aurez besoin qu’une seule fois dans une lune bleue, mais il est très utile lorsque vous le faites. Installez Screenie sur votre Mac et pour toujours vous pouvez y faire glisser une image.

Il prévisualisera le fichier image si c’est ce que vous voulez, mais Screenie existe pour vous permettre de rechercher du texte dans les images. Donc, oui, si vous étiez sur un sentier touristique et que vous avez pris une photo de la description détaillée d’un monument par un musée, Screenie vous permettra de lire et de rechercher ce texte.

Configurez Screenie et il vous permettra de rechercher du texte dans les photos

Obtenez Screenie dans le Mac App Store.

Soulver

C’est pour cela que les ordinateurs ont été inventés. Nous pouvons parfois utiliser nos Mac et iPhones comme des calculatrices envahies, mais cette application utilise pleinement la technologie. Au lieu de taper des chiffres et d’appuyer sur des boutons comme plus ou diviser, Soulver vous permet d’écrire le problème sur lequel vous travaillez.

Il fait des calculs comme nous le pensons. Ainsi, au lieu d’entrer un prix que nous savons, par exemple, en livres sterling, puis en appuyant sur un bouton de conversion pour l’obtenir en dollars américains, nous pouvons le faire. Écrivez “999 euros en USD” et c’est fait.

Soulver vous permet de décrire un problème mathématique au lieu de le résoudre vous-même.

Nous avons utilisé Soulver pour des problèmes récurrents tels que la détermination du total d’une facture lorsque vous devez jongler avec un nombre d’heures différent, des frais différents, etc. Vous savez ce que vous voulez faire, quel résultat vous voulez atteindre, et Soulver vous laisse simplement le décrire.

Tellement plus

Il y a tellement d’applications et de développeurs inclus dans le projet Indie Support Weeks. Vraiment, tout ce que nous avons fait, c’est ouvrir la longue liste et sauter sur les cinq que nous connaissons et aimons déjà le plus. Quoi que vous fassiez et ce que vous aimez, non seulement il y a une application pour ça, mais c’est probablement dans cette liste.

Cela dit, il y a bien sûr des développeurs qui ne sont pas impliqués, qui n’ont pas été ajoutés à cette liste, mais qui auront également besoin de votre soutien. Commencez par cette liste, mais maintenant vous êtes tellement à la maison, prenez le temps de regarder quelles applications logicielles pourraient vous aider dans votre travail.

Nous devons tous traverser cette période ensemble, mais nous allons y passer – et les applications que vous achetez aujourd’hui vont vous aider pour toujours.

Suivez AppleInsider en téléchargeant l’application AppleInsider pour iOS et suivez-nous sur YouTube, Twitter @appleinsider et Facebook pour une couverture en direct de dernière minute. Vous pouvez également consulter notre compte Instagram officiel pour des photos exclusives.