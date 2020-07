Voici comment fonctionne iOS 14 sur l’iPhone 6s, un appareil de 2015

Apple a surpris tout le monde en annonçant la liste des appareils compatibles avec iOS 14, tous les iPhones qui ont pu se mettre à jour vers iOS 13 il y a presque un an, pourraient installer iOS 14 lors de sa sortie officielle. Il Le plus ancien appareil de la liste est l’iPhone 6s, sorti en 2015 et sera pris en charge au moins jusqu’en septembre 2021, ce qui signifie que vous recevrez au moins 6 ans de mises à jour.

La comparaison avec le rival maximum d’iOS est assez gênante pour Google et Android, en fait plusieurs fans sont restés surpris de voir la liste des iPhone compatibles avec iOS 14. Ils l’admettent eux-mêmes, ils étaient assez envieux des utilisateurs d’iPhone après la WWDC20 d’Apple.

Cependant, beaucoup pensent que ces mises à jour ne sont pas bonnes car elles ralentissent les appareils plus anciens ou n’incluent pas la grande majorité des nouvelles fonctionnalités. Mais nous savons déjà que ce n’est pas vrai, de nombreux tests de vitesse ont montré qu’Apple ne ralentit pas les iPhones avec des mises à jour, juste au cas où la batterie est en très mauvais état, et c’est une option que vous pouvez désactiver. Une nouvelle vidéo réfute cette théorie montrant à nouveau la performances incroyables d’un iPhone 6s avec la première version bêta d’iOS 14.

iOS 14 est une balle dans l’iPhone 6s

À propos d’iOS 14, nous avons déjà beaucoup parlé et nous vous avons raconté à la fois ses plus de 100 nouvelles et notre expérience, mais toujours nous l’avons testé sur des appareils assez modernes. Maintenant, Brandon Butch a voulu montrer comment l’Apple iPhone 6s fonctionne avec la première version bêta d’iOS 14.

Comme nous pouvons le voir, la performance est incroyable et nous n’avons pas remarqué de ralentissement lors des déplacements sur l’actualité d’iOS 14, en plus de l’appareil il a seulement 16% de batterie et le mode basse consommation est activé. Quant aux principales nouveautés d’iOS 14, rien n’atteint cet ancien appareil. Nous avons les widgets, la bibliothèque d’applications, Picture in Picture, le nouveau Siri, les nouvelles de l’appareil photo, les messages ou Safari, le Les améliorations majeures annoncées par Apple dans iOS 14 arriveront sur l’iPhone 6s sorti en 2015.

Il n’y a personne pour mettre à jour vos appareils et Apple. Il iPhone 6s sorti avec iOS 9 et doté d’un processeur A9 et de 2 Go de RAM, et malgré tout, il peut exécuter le dernier système publié par Apple avec des performances incroyables. Et tout en tenant compte du fait que nous sommes confrontés à la première version bêta d’iOS 14, la version finale sera donc encore plus rapide.

En regardant Android, les comparaisons sont terribles, aucun appareil avec ces spécifications ne peut déplacer la version actuelle du système Google, et bien sûr, aucun appareil de 2015 ne sera mis à jour vers la nouvelle version. Apple montre que contrôler tous ses appareils peut durer beaucoup plus longtemps, et c’est quelque chose qui doit être apprécié lors de l’achat d’un iPhone. Il durera beaucoup plus longtemps que n’importe quel smartphone Android.