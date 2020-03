Voici les meilleures applications et ressources iPhone pour des informations COVID-19 précises

Il est important de rester informé pendant les urgences de santé publique comme la présente épidémie de coronavirus. Mais au milieu d’une crise, il est tout aussi crucial d’éviter les données inexactes ou la désinformation. Voici les meilleurs choix pour obtenir des informations précises et à jour sur COVID-19.

Les applications de santé publique et gouvernementales ne sont généralement pas les plus jolies, mais elles peuvent contenir des informations et des idées vitales.

C’est pourquoi vous ne devriez obtenir des informations à jour sur COVID-19 que de sources fiables et fiables. Bien sûr, l’élimination de la boue peut être difficile, nous avons donc rassemblé certaines des meilleures ressources, applications et plates-formes Web pour vous tenir au courant du coronavirus.

Apple News

Apple News est gratuit, facile à utiliser et probablement déjà sur vos appareils Apple.

La plupart des utilisateurs d’iPhone, iPad et Mac auront déjà une excellente ressource pour obtenir des informations précises sur leurs appareils: Apple News. Dans l’application, vous pouvez voir d’importantes mises à jour de nouvelles provenant de diverses sources sur une variété de sujets. Et, tout récemment, Apple a ajouté une nouvelle section sur les coronavirus dans Apple News Spotlight.

La section Coronavirus à couverture spéciale organisera des articles de presse sur COVID-19 dans des médias comme CNN, The Wall Street Journal et The Los Angeles Times. Vous trouverez également un accès rapide à des ressources importantes comme le Département d’État et l’Université John Hopkins.

Centre de contrôle des maladies

L’application CDC fournit certaines des informations les plus récentes et les plus précises sur les récentes urgences de santé publique.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sont l’une des principales sources d’informations précises pendant les épidémies pour toute personne vivant aux États-Unis.

Le CDC maintient une application iOS, et bien qu’elle ne soit pas parfaitement conçue, vous pouvez être assuré qu’elle contient des informations précises et opportunes. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous inscrire aux mises à jour par e-mail du CDC via ce lien.

Medline Plus

Medline Plus, de la U.S.National Library of Medicine, n’a pas d’application mobile. Mais leur site est disponible sur n’importe quel navigateur.

Pour des informations plus générales sur la santé et des informations plus approfondies, vous voudrez également jeter un œil à Medline Plus. Il est géré par la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis et propose des liens vers d’autres sources fiables, telles que l’American Public Health Association et le CDC.

Medline Plus n’est pas disponible dans un format d’application, mais vous pouvez y accéder sur n’importe quel navigateur Web conçu pour les mobiles, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

Service national de santé ou autres applications spécifiques au pays

Si vous ne vivez pas aux États-Unis, trouvez l’application proposée par le service de santé de votre pays.

Si vous ne vivez pas aux États-Unis, vous voudrez rechercher une application appartenant au service de santé de votre pays. Par exemple, les utilisateurs du Royaume-Uni peuvent télécharger l’application National Health Service s’ils ne l’ont pas déjà fait.

Dans tous les cas, vous voudrez vérifier que l’application que vous téléchargez est réellement maintenue par un gouvernement officiel ou un organisme de santé publique. Méfiez-vous des applications qui ne semblent pas légitimes au premier ou même au second coup d’œil.

À l’échelle internationale, l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies est une source de confiance. Malheureusement, leur application iOS n’a pas été mise à jour depuis cinq ans et ne semble contenir aucune information sur COVID-19.

Cartes des coronavirus

Mieux visualisées sur un navigateur de bureau ou une tablette, les cartes de coronavirus fournissent une représentation visuelle de l’épidémie.

Pour ceux qui préféreraient une représentation visuelle de l’épidémie mondiale de coronavirus, il existe plusieurs cartes qui suivent les cas à travers le monde.

Certaines options incluent cette carte de l’OMS et cette carte de l’Université John Hopkins – toutes deux hébergées sur ArcGIS. Vous pouvez également suivre le coronavirus en utilisant healthmap.org, qui est maintenu par une liste de différentes organisations universitaires et médicales.

Applications de votre fournisseur de soins de santé

Aetna n’est qu’un exemple. Téléchargez l’application créée par vos propres fournisseurs de soins de santé.

Dans le cas où vous tombiez malade et nécessitiez un traitement médical, il est toujours recommandé de télécharger toutes les applications liées à vos propres services de santé. Cela inclut évidemment vos applications d’assurance maladie, telles que United Healthcare ou Aetna, afin que vous puissiez gérer les prestations et la couverture.

Certains grands hôpitaux auront leurs propres applications autonomes, comme New York-Presbyterian, tandis que d’autres offrent des services via une plateforme comme MyChart. Comme pour les applications communautaires locales, cela peut varier en fonction de votre emplacement et des services dont vous disposez.

Applications d’organisation des actualités

Optez pour des organisations médiatiques fiables et de longue date.

Une autre ressource clé est les médias, mais uniquement les médias de confiance et professionnels comme le New York Times, le Washington Post ou le Wall Street Journal.

Bien que vous puissiez lire la couverture dans Apple News, certains points de vente disposent de ressources plus approfondies disponibles sur le Web. Le Times possède également un excellent tableau de bord Web sur les coronavirus, et STAT News du Boston Globe a beaucoup d’expérience dans le domaine de la santé.

Applications de la communauté locale

Les applications locales et spécifiques à la région peuvent être une ressource inestimable d’informations.

Cela vaut également la peine de télécharger l’application pour toutes les agences de presse locales de votre région, car elles sont plus susceptibles de publier des mises à jour à l’échelle de la ville ou du comté plus tôt que les grandes organisations médiatiques.

Bien sûr, tous les journaux ou chaînes de télévision locaux ne disposent pas d’une application iOS. Comme autre option, vous pouvez télécharger des applications d’alerte d’urgence créées et maintenues par votre ville, comté ou état. Ce ne sont pas toujours les applications les plus récentes, mais elles peuvent contenir des données utiles concernant votre région.

Dans les grandes régions métropolitaines, des applications comme SDEmergency et NotifyNYC peuvent vous envoyer des alertes d’urgence depuis les villes de San Diego et New York, respectivement. Certains systèmes à l’échelle de la ville, comme AlertSF de San Francisco et NotifyLA de Los Angeles, sont basés sur des SMS mais peuvent toujours fournir des informations utiles. Votre région peut ou non avoir quelque chose de similaire, mais utilisez ce que vous avez.