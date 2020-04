VoIP-Pal cible FaceTime d’Apple, iMessage dans une nouvelle bataille pour la contrefaçon de brevets

VoIP-Pal, qui brandit un portefeuille de brevets liés à la voix sur IP, a déposé mardi un nouveau procès contre Apple, affirmant que FaceTime et iMessage de la société portent atteinte à un seul brevet couvrant le routage et la gestion des appels.

Placé auprès de la Cour de district des États-Unis pour le district occidental du Texas, le costume de VoIP-Pal repose sur un brevet détaillant les méthodes d’intégration transparente des appels basés sur IP avec des réseaux externes comme un réseau téléphonique public commuté (PTSN).

Développée par Digifonica et protégée en 2019 en tant que brevet américain n ° 10.218.606 pour «Produire des messages de routage pour les communications voix sur IP», l’invention surmonte les obstacles associés au routage des appels et à la gestion des communications. VoIP-Pal a acquis Digifonica et sa réserve de brevets en 2013.

Le brevet ‘606 couvre les styles d’appel spécifiques à l’utilisateur, ou plus précisément la suppression des critères de classification du réseau lors du routage d’un appel. La technologie informatique prend en charge de nombreux styles de numérotation mondiaux et facilite la mise en place d’identifiants d’utilisateur tels que les noms d’utilisateur sur les réseaux.

De plus, l’IP permet la transparence du routage. À l’aide d’identifiants appelés, le système achemine automatiquement un appel sur un réseau ou un nœud vers un réseau externe, comme un RTPC, via une passerelle.

Selon un exemple fourni, un utilisateur de Vancouver compose un numéro de téléphone PSTN associé à

un utilisateur à Londres. Le système de Digifonica évalue les chiffres en fonction des attributs d’un appelant, détermine que l’utilisateur de Londres est sur le même système que l’appelant et classe l’appel comme un appel réseau du système. Si l’utilisateur de Londres est déterminé comme étant associé à un réseau différent, le système produit un message de routage identifiant le nœud extérieur et amenant un contrôleur d’appel à connecter l’appel. Le processus est transparent pour les utilisateurs finaux.

Les autres avantages de l’IP incluent la prise en charge de grandes charges d’abonnés et le blocage automatisé des communications.

Les technologies FaceTime et iMessage d’Apple enfreindraient prétendument le brevet, car chaque méthode identifie d’abord le profil de participant d’un utilisateur pour déterminer comment acheminer un appel ou un message vers un deuxième appareil. Comme indiqué dans le brevet, les deux utilisateurs peuvent être associés à un ou plusieurs éléments de réseau, y compris des nœuds ou des clusters externes contactés par les services d’Apple.

Le brevet 606 revendique la priorité sur la propriété intellectuelle dans deux plaintes VoIP-Pal antérieures contre Apple, qui ont toutes deux été rejetées après qu’un juge fédéral eut jugé les brevets en instance non valides. Un dossier, déposé en 2016, a demandé 2,8 milliards de dollars de dommages et intérêts.

VoIP-Pal dans sa dernière tentative de traire Apple demande des dommages-intérêts, des redevances et des frais de justice.