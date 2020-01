Vous avez un nouvel iPhone, iPad ou Apple Watch? Ces offres d’échange Apple offrent des bonus en espèces sur les appareils d’occasion

Exclusif

Par Christine McKee

Vendredi 27 décembre 2019, 09h09 PT (12h09 HE)

Si vous avez reçu un nouvel Apple Watch 5, MacBook Pro ou iPad 16 pouces pour les fêtes, il est temps de vendre votre ou vos appareils d’occasion contre de l’argent avec des bonus d’échange exclusifs. Mettez l’argent vers les accessoires – ou économisez-le pour un jour de pluie – le choix vous appartient.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple toute l’année auprès de grands détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Commerce Apple

Vendre vos produits Apple d’occasion au comptant est rapide et facile lorsque vous utilisez un fournisseur de rachat de premier plan comme Decluttr, Gazelle, BuyBack World et MyPhones Unlimited. Au lieu d’être limité à un magasin particulier avec une carte-cadeau, l’argent vous donne la liberté de magasiner n’importe où – ou même de le ranger pour un jour de pluie. Et si vous avez un nouvel appareil pour les vacances, il est maintenant temps de vendre votre modèle d’occasion et de prendre de nouveaux accessoires ou de conclure des offres Apple de fin d’année, car les quatre fournisseurs de rachat offrent aux lecteurs AppleInsider des bonus d’échange en plus de des paiements en espèces compétitifs lorsque vous vendez votre iPhone, Apple Watch ou iPad d’occasion.

Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des bonus exclusifs sur les échanges Apple, suivis des valeurs d’échange iPhone et iPad. Les montants en dollars indiqués ci-dessous sont les valeurs actuelles au moment de la publication, mais sont sujets à changement sans préavis.

Offres de cash bonus exclusives

Commerce d’iPhone en promotion

Les offres d’échange Apple offrent des bonus sur les iPhones

Les échanges de valeurs iPhone ci-dessous incluent des économies en espèces bonus disponibles exclusivement pour les lecteurs AppleInsider. Pour encore plus de modèles, y compris les appareils Samsung Galaxy, assurez-vous de visiter le site du fournisseur de rachat respectif pour entrer votre marque, votre modèle et votre état.

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max: jusqu’à 750 $ chez BuyBackWorld avec le code APPLEINSIDER20

iPhone 11 Pro Max: jusqu’à 460 $ chez Gazelle

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro: jusqu’à 690 $ chez BuyBackWorld avec le code APPLEINSIDER20

iPhone 11 Pro: jusqu’à 374 $ chez Gazelle

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS Max: jusqu’à 575 $ chez BuyBackWorld avec le code APPLEINSIDER20

iPhone XS Max: jusqu’à 513 $ chez Decluttr avec le code INSIDERFIVE

iPhone XS Max: jusqu’à 470 $ chez MyPhones Unlimited avec le code appleinsider

iPhone XS Max: jusqu’à 396 $ chez Gazelle

iPhone XS

iPhone XS: jusqu’à 535 $ chez BuyBackWorld avec le code APPLEINSIDER20

iPhone XS: jusqu’à 502 $ chez Decluttr avec le code INSIDERFIVE

iPhone XS: jusqu’à 464 $ chez Gazelle

iPhone XS: jusqu’à 420 $ chez MyPhones Unlimited avec le code appleinsider

iPhone XR

iPhone XR: jusqu’à 435 $ chez BuyBackWorld avec le code APPLEINSIDER20

iPhone XR: jusqu’à 378 $ chez Decluttr avec le code INSIDERFIVE

iPhone XR: jusqu’à 374 $ chez Gazelle

iPhone XR: jusqu’à 295 $ chez MyPhones Unlimited avec le code appleinsider

iPhone X

iPhone X: jusqu’à 395 $ chez BuyBackWorld avec le code APPLEINSIDER20

iPhone X: jusqu’à 354 $ chez Decluttr avec le code INSIDERFIVE

iPhone X: jusqu’à 320 $ chez MyPhones Unlimited avec le code appleinsider

iPhone X: jusqu’à 282 $ chez Gazelle

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus: jusqu’à 325 $ chez BuyBackWorld avec le code promo APPLEINSIDER20

iPhone 8 Plus: jusqu’à 310 $ chez Decluttr avec le code INSIDERFIVE

iPhone 8 Plus: jusqu’à 225 $ chez Gazelle

iPhone 8 Plus: jusqu’à 180 $ chez MyPhones Unlimited avec le code appleinsider

iPhone 8

iPhone 8: jusqu’à 261 $ chez Gazelle

iPhone 8: jusqu’à 255 $ chez BuyBackWorld avec le code APPLEINSIDER20

iPhone 8: jusqu’à 221 $ chez Decluttr avec le code INSIDERFIVE

iPhone 8: jusqu’à 160 $ ​​chez MyPhones Unlimited avec le code appleinsider

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus: jusqu’à 235 $ chez BuyBackWorld avec le code APPLEINSIDER20

iPhone 7 Plus: jusqu’à 198 $ chez Decluttr avec le code INSIDERFIVE

iPhone 7 Plus: jusqu’à 160 $ ​​chez MyPhones Unlimited avec le code appleinsider

iPhone 7 Plus: jusqu’à 135 $ chez Gazelle

iPhone 7

iPhone 7: jusqu’à 151 $ chez BuyBackWorld avec le code APPLEINSIDER10

iPhone 7: jusqu’à 132 $ chez Decluttr avec le code INSIDERFIVE

iPhone 7: jusqu’à 130 $ chez MyPhones Unlimited avec le code appleinsider

iPhone 7: jusqu’à 128 $ chez Gazelle

Trouvez des dizaines de modèles de smartphones supplémentaires sur Decluttr, BuyBackWorld, Gazelle et MyPhones Unlimited.

Échange d’iPad en valeurs

Les bonus d’échange Apple s’appliquent aux iPads

Avec les iPhones, les iPads bénéficient d’un bonus en espèces de 5% à Désencombrer avec code promo INSIDERFIVE, ou un bonus de 20 $ à MyPhones Unlimited avec code appleinsider.

Le commerce d’iPad d’Apple de modèles d’une valeur de 200 $ ou plus donne également droit à un bonus de 20 $ Gazelle et BuyBackWorld (ce dernier nécessite un code promo APPLEINSIDER20).

IPad 9,7 pouces (6e génération)

IPad 2018: jusqu’à 184 $ chez Decluttr avec le code INSIDERFIVE

IPad 2018: jusqu’à 175 $ chez BuyBackWorld avec le code promo APPLEINSIDER20

IPad 2018: jusqu’à 130 $ chez MyPhones Unlimited avec le code appleinsider

IPad 2018: jusqu’à 121 $ chez Gazelle

IPad Pro 10,5 pouces

IPad Pro 10,5 “: jusqu’à 357 $ chez Decluttr avec le code INSIDERFIVE

IPad Pro 10,5 “: jusqu’à 312 $ chez BuyBackWorld avec le code promo APPLEINSIDER20

IPad Pro 10,5 “: jusqu’à 290 $ chez MyPhones Unlimited avec le code appleinsider

IPad Pro 10,5 “: jusqu’à 221 $ chez Gazelle

IPad Pro 12,9 pouces

IPad Pro 12,9 pouces: jusqu’à 756 $ chez Decluttr avec le code promotionnel INSIDERFIVE

IPad Pro 12,9 pouces: jusqu’à 700 $ chez BuyBackWorld avec le code APPLEINSIDER20

IPad Pro 12,9 pouces: jusqu’à 550 $ chez MyPhones Unlimited avec le code appleinsider

IPad Pro 12,9 pouces: jusqu’à 452 $ chez Gazelle

Trouvez de nombreux autres modèles d’iPad sur Decluttr, BuyBackWorld, Gazelle et MyPhones Unlimited.

Bonus d’échange Mac, Apple Watch et plus

De nombreux autres échanges Apple sont éligibles pour des bonus en espèces

Les téléphones portables et les tablettes ne sont pas les seuls gadgets que vous pouvez vendre au comptant. Avec le lancement de l’Apple Watch Series 5, vendre votre Apple Watch Series 1, 2, 3 ou 4 n’a jamais été aussi simple. Verrouillez simplement un prix aujourd’hui et postez votre appareil d’occasion à l’aide de l’étiquette d’expédition prépayée du fournisseur de rachat de votre choix.

Les cartes-cadeaux, les claviers Magic et même les briques LEGO peuvent tous être échangés facilement. Il vous suffit de verrouiller un devis, d’expédier la marchandise gratuitement et d’être payé en espèces chez ces principaux fournisseurs:

.