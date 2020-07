Vous ne pouvez pas imaginer quel est le mot de passe le plus utilisé (ou le même oui)

Il y a des habitudes qui ne changent pas. Malgré le fait que les stratégies pour violer la confidentialité de nos appareils mobiles et services numériques soient à l’ordre du jour et que les recommandations pour créer des mots de passe forts contre ces attaques ne manquent pas, de nombreux utilisateurs accordent toujours la priorité à la mots de passe faciles à retenir et à découvrir.

Ainsi, la combinaison « 123456 » a été le point commun qui relie la majorité des utilisateurs dont les comptes de certains services numériques ont été piratés. Selon la conclusion de Une étude récente sur les connexions piratées de 42 mots de passe révélés, au moins un est « 123456 ».

Non, « 123456 » n’est pas un mot de passe fort

Un message partagé sur GitHub contient la compilation des mots de passe pour diverses bases de données publiées après leur violation. Les comptes et les données ont été extraits des pages populaires qui servent ces informations après avoir entré notre e-mail.

Selon les données de l’étude de plus de sur un milliard de mots de passe, seuls 168 919 919 étaient uniques. Alors que les autres répondent aux caractéristiques suivantes:

Sur plus d’un milliard de mots de passe, 7 millions étaient «123456».

29% des mots de passe étaient constitués de lettres.

13% des mots de passe étaient composés de chiffres.

Seulement 12% contenaient un caractère spécial.

Le mot de passe moyen comporte 9 caractères.

34% de tous les mots de passe se terminent par des chiffres et seulement 4% de tous les mots de passe commencent par des chiffres.

L’utilisation de mots de passe simples augmente les chances qu’ils soient devinés par les attaquants, en particulier en ce qui concerne les séquences de lettres et de chiffres. Par conséquent, constamment une utilisation alternative des caractères, des caractères spéciaux et une longueur minimale de 8 chiffres dans les mots de passe est recommandée

Alors que pour ceux qui préfèrent être sûrs à cent pour cent de leur choix, il existe de nombreux services de gestion de mot de passe qui garantissent des combinaisons avec toutes les mesures de sécurité en ordre.