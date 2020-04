Vous pouvez toujours jouer à HBO Go ou YouTube sur une ancienne Apple TV après son abandon

Conseils

Par William Gallagher

Mercredi 8 avril 2020, 11 h 16, heure du Pacifique (14 h 16 HE)

Alors que les utilisateurs déclarent ne pas pouvoir accéder au contenu YouTube protégé par DRM sur leur Apple TV de troisième génération, HBO a officiellement annoncé qu’il abandonnait également les premiers modèles d’Apple TV. Mais, vous pouvez toujours diffuser le contenu sur le décodeur avec un iPhone et AirPlay.

Si l’Apple TV 3e génération n’est pas une pièce de musée, cette télécommande l’est certainement.

Apple vend actuellement à la fois sa dernière Apple TV 4K 2018 et la précédente Apple TV HD 2015, de nombreux utilisateurs sont toujours sur les modèles précédents. Au 30 avril 2020, cependant, ils ne pourront plus afficher les applications HBO – et certains utilisateurs signalent désormais des problèmes généraux avec même YouTube.

“Afin de fournir la meilleure expérience de streaming, nous devons apporter quelques modifications à notre liste d’appareils pris en charge”, a déclaré HBO dans un communiqué sur son site. “À partir du 30 avril 2020, HBO GO ne sera plus disponible sur l’Apple TV (2e et 3e génération).”

Des rapports indépendants sur Reddit et dans les propres forums d’assistance d’Apple affirment que l’application YouTube est également cassée sur la 3e génération. Certains utilisateurs affirment qu’en tentant de lire une vidéo, ils n’obtiennent qu’un message indiquant uniquement qu’une «erreur s’est produite lors du chargement de ce contenu».

Lors des tests AppleInsider, nous n’avons constaté ce problème que sur quelques vidéos YouTube sélectionnées avec la gestion des droits numériques intégrée. Pour l’instant, la majorité du contenu YouTube fonctionne parfaitement, y compris toutes les vidéos AppleInsider sélectionnées au hasard.

Cependant, HBO abandonnant ces modèles, et le propriétaire de YouTube Google ayant des problèmes avec cela, n’est pas surprenant. L’Apple TV (3e génération) date de 2012 et la 2e génération a maintenant une décennie. Ni l’un ni l’autre ne prennent en charge l’App Store, ils n’ont donc que les applications et les versions des applications qu’Apple installe ou met à jour.

Les utilisateurs pourront toujours regarder HBO, YouTube ou toute autre chaîne problématique future, car ces deux modèles d’Apple TV prennent en charge le streaming AirPlay. Avec HBO, YouTube ou toute autre application jouant sur un iPhone ou un iPad, les utilisateurs peuvent diffuser la sortie sur l’Apple TV. Le streaming, même sur une connexion Wi-Fi puissante, ne sera pas aussi efficace ou réactif que d’avoir une application native sur l’Apple TV.C’est donc juste une solution de contournement, et pas une excellente.

La façon la plus simple de savoir si vous avez un modèle impacté est d’en mesurer la hauteur. S’il fait moins d’un pouce d’épaisseur, il s’agit d’un modèle de deuxième ou troisième génération. Si vous avez besoin d’une détermination plus discrète du numéro de modèle, accédez à Paramètres, Général, et Sur. La 2e génération est le numéro de modèle A1378, tandis que la 3e génération est soit A1427 ou A1469. Ce dernier était pour une version révisée publiée en 2013.