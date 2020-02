Wacom se défend contre les accusations de collecte de données

Wacom a répondu aux allégations selon lesquelles les conducteurs de sa gamme de tablettes collectent des données sur ses utilisateurs et les transmettent à Google, y compris les noms des applications macOS utilisées, en affirmant qu’il n’a pas accès aux données personnelles et quelles données il collecte sont anonymisées avant de le faire. est vu par l’entreprise.

Au cours de la dernière semaine, Wacom a été sous le feu des critiques suite à la découverte que ses pilotes collectent des données pour analyse. Mercredi, le développeur Robert Heaton a publié ses recherches sur les pilotes, effectuées après avoir découvert que Wacom oblige les utilisateurs à accepter une politique de confidentialité pour installer les pilotes pour ses tablettes.

La politique de confidentialité elle-même mentionnait l’envoi de données à Google Analytics, y compris “les données d’utilisation agrégées, les informations de session technique et les informations sur le périphérique matériel”. L’examen des données qu’il envoie comprend des éléments standard, notamment des détails sur le démarrage ou l’arrêt du pilote, mais également sur l’ouverture des applications, y compris le nom du logiciel et ce qui semblait être un identifiant unique à l’installation du pilote.

Dans sa réponse, Wacom comprend les «préoccupations des utilisateurs» concernant les données envoyées dans le cadre de son programme d’expérience Wacom. La société met rapidement en évidence la façon dont elle est une partie facultative de l’installation qui n’affecte pas le fonctionnement des pilotes si elle est refusée, ce qui a été souligné dans la recherche d’origine.

“Nous nous excusons pour toute confusion concernant la collecte de données effectuée par le pilote du logiciel Wacom”, déclare le cabinet, “et pour la clarté des informations réellement collectées”.

Wacom prétend collecter des données “à des fins d’assurance qualité et de développement uniquement”, le conducteur collectant un “échantillon d’informations” telles que le modèle, l’utilisation du matériel et les noms des applications. La société ne collecte ni adresse MAC ni numéro de série.

Bien que les données soient collectées via Google Analytics, alors que Google collecte l’adresse IP, Wacom n’a pas accès à ces données. Google Analytics est également censé anonymiser les données avant que Wacom ne les reçoive.

Quant à la façon dont les données sont interprétées, les équipes de développement et de service client de Wacom peuvent “passer en revue tous les utilisateurs agrégés d’un produit”, tels que les paramètres de fonction les plus courants pour les boutons du stylet ou les onglets les plus fréquemment consultés dans les applications Wacom.

“Nous n’avons aucun accès aux données personnelles”, poursuit le communiqué. “Nous ne pouvons pas nous lier à des utilisateurs spécifiques car les données sont anonymisées et agrégées. Nous ne savons pas qui sont les utilisateurs en tant qu’individus et ne pouvons pas voir ce que les utilisateurs créent ou font dans des applications logicielles tierces.”

Wacom souligne ensuite la réponse en déclarant qu’il est «engagé à protéger la confidentialité de ses utilisateurs, partenaires et clients à tous les points de contact».

La collecte de données sur les consommateurs est devenue un problème majeur au fil du temps, car les entreprises tentent de gagner plus d’argent de chaque utilisateur en collectant des données précieuses à vendre à d’autres entreprises.

Dans un exemple récent, la société antivirus Avast a été trouvée en train de collecter des données sur ses utilisateurs et de les vendre à des sociétés de marketing. Dans le cas d’une entreprise de marketing, elle a versé à Avast plus de 2 millions de dollars pour l’accès à un “flux d’informations” comprenant des chaînes d’URL et des données démographiques.