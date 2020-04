Walmart vend Vudu à Fandango à la sortie du marché du streaming

Le détaillant Walmart est en train de vendre Vudu, son service de streaming vidéo à la demande, au service de billetterie de films Fandango, une acquisition qui donnera à Fandango plus de poids sur un marché de streaming bondé qui comprend Apple TV +.

La vente de Vudu transférera le service de streaming de Walmart à Fandango, une fois l’opération conclue comme prévu dans quelques mois. Les conditions de l’acquisition restent largement inconnues, mais une partie de l’accord implique que Vudu continue de fournir ses services dans le cadre de la chaîne de télévision numérique et de cinéma en ligne de Walmart.

Les clients de Vudu continueront d’avoir un service ininterrompu pendant que l’entreprise change de mains, rapporte TechCrunch, y compris un accès illimité à leur bibliothèque Vudu. Les clients pourront également utiliser leur identifiant Walmart pour se connecter au service et effectuer des achats en utilisant leur portefeuille Walmart existant.

Fandango exploite déjà son propre service de streaming, FandangoNOW, donnant à l’entreprise un lieu pour intégrer Vudu une fois la vente terminée, avec un avantage probable étant la portée existante de Vudu. On prétend que Vudu a une portée de plus de 100 millions d’appareils de salon et d’ordinateurs à travers les États-Unis, tandis que l’application Vudu a été installée sur plus de 14,5 millions d’appareils mobiles.

L’accord prend effectivement Walmart hors du marché du streaming presque entièrement. En janvier 2019, il aurait abandonné son intention de lancer un service de streaming similaire au concept de Netflix, apparemment en raison de l’investissement potentiellement lourd dans le contenu original, le détaillant ayant plutôt choisi d’améliorer Vudu.

Ce marché du streaming continue de se presser, avec de plus en plus d’acteurs majeurs qui l’ont rejoint au cours des dernières années, et d’autres sont également en route. Les services existants, notamment Netflix, Amazon Prime Video, Disney et Apple TV, ont également été rejoints par Peacock de NBCU, tandis que WarnerMedia se prépare à sortir HBO Max.

Dans un communiqué, Walmart a déclaré qu’il “continuera d’investir dans les domaines où nous avons la plus grande force et sommes les mieux placés pour servir nos clients aujourd’hui et à l’avenir”. Citant les bras de ramassage et de livraison comme exemples de la façon dont Walmart a «investi pour rapprocher les capacités numériques et physiques» pour aider ses clients, le détaillant priorise apparemment ses investissements pour servir les clients de «nouvelles façons».