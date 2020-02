Warren Buffet dit qu’il utilise enfin un iPhone d’Apple

Le milliardaire de 89 ans, Warren Buffet, a déclaré qu’il était passé au dernier iPhone après des années d’utilisation d’un téléphone à clapet de 20 $, malgré des années d’investissement dans Apple et de le décrire comme la meilleure entreprise au monde.

L’investisseur milliardaire Warren Buffet a troqué son téléphone à clapet Samsung de 20 $ contre un iPhone 11

Le célèbre investisseur milliardaire Warren Buffet dit qu’Apple est une entreprise “incroyable” à laquelle il aurait dû prêter attention plus tôt. L’homme d’affaires détient actuellement environ 5,7% des actions d’Apple et le décrit comme important pour sa propre entreprise, mais admet qu’il vient tout juste de passer à l’utilisation d’un iPhone 11.

“Je ne pense pas à Apple comme à une action”, a-t-il déclaré à “Squawk Box” sur CNBC. “Je pense que c’est notre troisième entreprise. C’est probablement la meilleure entreprise que je connaisse au monde, et que [5.7% ownership] est un engagement plus important que celui que nous avons dans toute entreprise, sauf l’assurance et le chemin de fer. “

“[Apple] est une entreprise incroyable “, at-il poursuivi.” J’aurais dû l’apprécier plus tôt. “

Malgré la classification d’Apple en tant qu’entreprise, Buffet a continué d’utiliser un téléphone à clapet à l’ancienne – jusqu’à maintenant.

“Je suis content que vous en ayez parlé”, a-t-il déclaré à CNBC. “J’utilise maintenant – pas très souvent – le dernier modèle. J’ai reçu plusieurs d’entre eux, y compris par Tim Cook, [and] mon téléphone à clapet est définitivement disparu. Je veux dire, vous regardez un gars de 89 ans qui commence à peine à être avec ça. “

Apparemment, c’est un iPhone 11 que Warren Buffet est passé à

Buffet a plaisanté en disant qu’il aime tellement son iPhone que vous pouvez le voir écraser son ancien téléphone à clapet, un Samsung SCH-U320 à 20 $. Même ainsi, lorsqu’il est pressé par ce qui est le mieux avec l’iPhone, il admet ne pas utiliser beaucoup de smartphone.

“Je n’utilise pas toutes ses installations”, a-t-il déclaré. “Je veux dire que la plupart des gens vivent autour de lui et je l’utilise comme téléphone.”