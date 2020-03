watchOS 7, tvOS 14 et iOS 14 pourraient lancer une nouvelle application de démonstration d’entraînement

Apple redouble à nouveau sur la santé et la forme physique dans ses systèmes d’exploitation et semble créer une application pour aider les utilisateurs à parcourir différents entraînements et à les exécuter en toute sécurité.

Suivi de la fréquence cardiaque de l’Apple Watch Series 5 pendant une course

L’application, apparemment appelée «Seymour», semble être une application distincte de l’application Activity. À l’heure actuelle, il semble qu’il sera lancé aux côtés d’iOS 14, de watchOS 7 et de tvOS 14. On ne sait pas encore combien de données les deux applications vont passer entre elles pour le moment.

“Seymour” est censé permettre aux utilisateurs de télécharger des vidéos de fitness, avec des conseils spécifiques fournis sur la façon d’obtenir un crédit approprié pour l’achèvement sur l’Apple Watch. Bien que le téléchargement puisse être déclenché sur l’Apple Watch, il semble qu’un écran plus grand, comme un téléviseur avec une Apple TV, un iPad ou un iPhone, sera nécessaire pour afficher les vidéos – ce qui est logique, compte tenu de la taille de l’Apple Regardez l’écran.

Selon MacRumors qui a repéré l’application en premier, les entraînements qui seraient inclus sont l’entraînement de base, le vélo, l’entraînement en force, une certaine forme de danse, le yoga et la course en salle.

À l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir de voie de monétisation pour les vidéos. Il n’y a pas d’achats intégrés ou de frais d’abonnement actuellement associés aux supports de formation.

Comme avec les précédents rapports d’amélioration de PencilKit et de Message, il n’est pas précisément clair quand les fonctionnalités peuvent se déployer. Ils peuvent ou non faire une éventuelle libération bêta début juin pendant la WWDC annuelle – ce qui est en cause en raison de la situation actuelle des coronavirus.