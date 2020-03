Wedbush ajuste l’estimation de l’AAPL à 335 $ et prévoit que l’iPhone 12 sera expédié tard

L’épidémie de coronavirus «une fois en un siècle» oblige Daniel Ives de Wedbush à adapter les estimations d’Apple à la baisse, principalement en raison de la détérioration de la demande d’iPhone à court terme et d’une version «iPhone 12» plus tard que prévu.

Les magasins de détail d’Apple sont fermés jusqu’à nouvel ordre, ce qui ne va pas aider les finances d’Apple

Dans une note de recherche aux investisseurs vue par AppleInsider, Daniel Ives de Wedbush Securities réduit les estimations de revenus de l’iPhone de 14% au cours de l’exercice 2020 et de 10% au cours de l’exercice 2021 pour refléter le changement de la demande des consommateurs à court terme, les conditions de verrouillage à l’échelle mondiale, et un «contexte économique négatif». Pratiquement, Ives pense que pendant la pandémie de coronavirus, les gens qui cherchent à mettre à jour un iPhone le feront toujours, mais les “passeurs” et les nouveaux acheteurs attendront, ou n’obtiendront pas du tout un iPhone.

“Nous supposons maintenant que seuls les consommateurs de base installés actuellement dans la fenêtre d’une opportunité de mise à niveau qui n’ont pas mis à niveau leurs iPhones depuis plus de 42 mois achètent un nouveau téléphone au cours des 18 à 24 prochains mois”, écrit Ives. “Actuellement, nous estimons qu’environ 350 millions des 925 millions d’iPhone d’Apple dans le monde se trouvent dans cette fenêtre de mise à niveau, car nous supposons aller de l’avant dans un scénario plus draconien selon lequel une activité minimale de nouveaux smartphones a lieu en plus de ce segment de la base installée massive de Cupertino.”

Cette baisse de 14% des revenus de l’iPhone en 2020 équivaut à 131 milliards de dollars par rapport à l’estimation précédente de Wedbush de 152 milliards de dollars. Les prévisions d’unités d’iPhones vendues sont réduites à 172 millions contre la prévision précédente de 200 millions.

Contrairement aux notes précédentes, Ives ne traite pas du tout de la sortie potentiellement imminente de “l’iPhone SE 2”. Il n’est pas clair comment la version attendue est actuellement modélisée dans les ventes d’iPhone.

En lien avec la baisse des ventes d’iPhone, Ives a également réduit les revenus générés par les services, les AirPods, les Mac, les iPad et autres à tous les niveaux à 251 milliards de dollars de revenus totaux pour l’exercice 2020 par rapport à l’estimation précédente de 285 milliards de dollars.

Une «légère reprise progressive» est prévue pour l’exercice 2021. Des revenus totaux de 282 milliards de dollars sont prévus pour 2021 contre une prévision précédente de 309 milliards de dollars. Ces 282 milliards de dollars sont constitués de 147 milliards de dollars de revenus iPhone avec 190 millions d’unités vendues, y compris les premières ventes de l’iPhone 5G 5G. Ives ne s’attend pas à ce que «l’iPhone 12» soit expédié en septembre, le dernier mois de l’exercice 2020, avec un lancement probablement repoussé en octobre ou novembre en raison des défis persistants de la chaîne d’approvisionnement.

“Notre scénario suppose maintenant que les iPhones 5G ne seront pas commercialisés cet automne en raison des conditions globales de verrouillage, la chaîne d’approvisionnement en Asie étant toujours sur la voie de la normalisation”, écrit Ives. “De toute évidence, tout peut arriver et cet exercice de test de résistance sur le modèle d’Apple pourrait s’avérer conservateur ou pas assez agressif compte tenu de cette pandémie mondiale fluide.”

Après deux mois de prévisions de 400 $ par action dans l’environnement pré-coronavirus, le nouvel objectif de prix d’Ives de 335 $ est dérivé des estimations de la société pour l’exercice 2021. Pour atteindre 355 $, l’analyste a donné un multiple de 8,5x aux services évalués à environ 510 milliards de dollars et le reste de l’écosystème iPhone et matériel d’Apple un multiple de 4,4x à environ 985 milliards de dollars.

Tous les locaux d’Ives s’attendent à une récupération du coronavirus avant juillet. Si cela devait se prolonger à l’automne, Ives et l’entreprise “devront revoir cette thèse / évaluation”.

Les actions d’Apple ont été tumultueuses ces dernières semaines. Après un gain de 4,4% lundi avec une clôture de marché de 252,86 $. le stock est en baisse dans le commerce après les heures. À 6 h 45, heure de l’Est, l’action Apple vaut 236,50 $ et est plus près de perdre une valorisation de 1 billion de dollars qu’elle ne l’a été toute l’année.