Wedbush haussier sur AAPL à long terme, COVID-19 seulement un ralentisseur temporaire

Malgré les préoccupations persistantes concernant les effets temporaires des coronavirus sur l’offre et la demande d’Apple, Daniel Ives, analyste de Wedbush, maintient une perspective positive sur les performances de l’entreprise en 2020.

Une paire d’analystes de Wedbush voit quelques résultats possibles pour Apple cette année, en grande partie sur la façon dont les opérations de demande et de chaîne d’approvisionnement se déroulent au milieu de COVID-19.

Dans une note de recherche aux investisseurs vue par AppleInsider, les analystes de Wedbush Daniel Ives et Strecker Backe ont décrit trois scénarios de demande et d’approvisionnement affectés par le coronavirus, y compris deux autres prévisions positives et une option “pire des cas”. Contrairement aux analyses précédentes, la nouvelle analyse Wedbush comprend également le lancement imminent de la rumeur “iPhone SE 2”.

L’un des “meilleurs cas” serait que la chaîne d’approvisionnement d’Apple atteigne sa pleine capacité fin avril, que la demande se normalise aux États-Unis et en Europe en été et que la demande en Chine rebondisse aux troisième et quatrième trimestres de l’année.

Alors qu’Apple pouvait encore voir des problèmes de timing, la destruction de la demande serait contenue, l’iPhone 5G serait lancé à temps, et le soi-disant “iPhone SE 2” de la société pourrait frapper les étagères des magasins en mai – au lieu de mars.

Si la chaîne d’approvisionnement d’Apple n’est pas en mesure de se normaliser avant la fin mai, Wedbush note que le “iPhone 5G” pourrait être retardé dans la saison des fêtes. Ce scénario serait également affecté par la stabilisation de la demande américaine et européenne à l’automne, avec une certaine destruction de la demande “claire” en Chine.

Ce résultat pourrait amener la rumeur selon laquelle le “super-cycle” d’Apple se déplacerait en 2021, bien qu’Apple ne verrait pas nécessairement une destruction importante de la demande. Du fait de la chaîne d’approvisionnement, l’iPhone SE 2 à bas prix serait ensuite lancé en juin.

Un scénario du «pire des cas», selon Wedbush, pourrait voir l’iPhone 5G retardé jusqu’à la mi-2021, la demande aux États-Unis et en Europe ne se normalisant qu’en décembre. La demande en Chine rebondirait mais pourrait voir une destruction claire, et Wedbush note que l’iPhone 5G 5G pourrait ne pas du tout être lancé dans cette région.

“Même en tenant compte de ce scénario de type apocalyptique, avec une entreprise de services qui ressemble à du téflon et qui devrait atteindre environ 60 milliards de dollars au cours de l’exercice 21, nous pensons que le risque / récompense sur l’action est extrêmement convaincant aux niveaux actuels pour les investisseurs tolérants au risque se dirigeant retardé (d’environ 3 mois) la thèse du super cycle 5G au cours des 12 à 18 prochains mois “, estime Ives.

Le “pire des cas” a également changé depuis février. Ives a adapté ses scénarios attendus et optimaux en fonction d’une remontée de la production à la fin avril au plus tôt, au lieu du début avril.

Ives prédit le meilleur cas, le cas attendu et le pire cas pour Apple depuis un certain temps. En règle générale, le cas attendu d’Ives a été ce qui s’est développé. Ces scénarios ne sont que des prédictions possibles sur la façon dont la chaîne d’approvisionnement d’Apple et la demande des consommateurs pourraient réagir à la pandémie actuelle de COVID-19. La situation est bien sûr fluide et les prévisions ne sont pas figées.

Alors qu’un article de Nikkei du début de mars suggérait qu’Apple pourrait retarder l’iPhone 5G en raison de préoccupations concernant la demande des consommateurs, les fournisseurs et analystes d’Apple ont repoussé ce récit.

L’objectif de prix AAPL de Wedbush reste inchangé à 335 $, basé sur un multiple de 8,5x Services et un multiple de 4,4x sur les entreprises Apple d’iPhone et de matériel.

Les actions d’Apple ont connu une semaine tumultueuse aux côtés du marché boursier plus large, atteignant leur point bas de 224 $ le 23 mars. Au 30 mars à 11 h 40. Eastern Time, AAPL se négocie à 252 $, en hausse de 1,74% avec des volumes de négociation moyens.