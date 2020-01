Wedbush prédit un prix AAPL de 400 $ pour la puissance du supercycle 5G ‘iPhone 12’

Après les vérifications de la demande d’iPhone à l’échelle internationale et les prévisions d’un incroyable lancement de l’iPhone 12 5G, Wedbush a fixé un objectif de cours par action de 350 $ sur les actions d’Apple, mais estime que 400 $ sont possibles si tout se passe bien en 2020.

Dans une note de recherche aux investisseurs vue par l’analyste d’AppleInsider Wedbush, Daniel Ives est désormais le plus gros taureau sur le cours des actions Apple. Entre les AirPods, la transition continue d’Apple vers les services, la force de l’iPhone 11 et la puissance de l’iPhone 12 5g, Wedbush voit les temps de boom pour Apple, avec un cours de l’action de fin d’année 2020 de 400 $ par action et une valorisation de 2 billions de dollars d’ici la fin de 2021.

Wedbush effectue actuellement des vérifications dans le monde entier sur la demande d’iPhone et voit la force du marché dans la gamme d’iPhone d’Apple 2019. La demande pour l’iPhone 11 est apparemment forte et restera forte pendant un certain temps.

“Tout indique que la force de l’iPhone 11 semble avoir une force perceptible aux États-Unis et en Chine, alors que la demande de base installée continue de paraître saine au cours des trimestres de mars / juin avec le roulement du tambour dans le cycle de mise à niveau 5G très attendu en septembre”, a écrit Ives.

De plus, ce super cycle attendu depuis trois ans est imminent, compte tenu des débuts attendus de la 5G sur l’iPhone 12.

“Nous ne voyons que la première partie de cette opportunité de mise à niveau massive conduisant à un” super cycle “5G transformationnel avec 200 millions à 220 millions d’unités iPhone maintenant la nouvelle gamme de sable pour la demande basée sur nos récents contrôles de la chaîne d’approvisionnement en Asie”, a écrit Ives. «Coupler cette dynamique avec une réévaluation de la valorisation de type métamorphose par la rue autour de 50 milliards de dollars de revenus de services + de l’entreprise est le coup de poing 1-2 à la façon dont nous voyons finalement un stock dans la valorisation de 400 dollars à la fin de l’année.»

Ives estime que les services eux-mêmes peuvent atteindre une valeur de 650 milliards de dollars, compte tenu de ce qu’ils considèrent comme environ 925 millions d’iPhones dans le monde alimentant cette entreprise. Sur ces 925 millions, jusqu’à 350 millions se trouvent dans une “fenêtre d’opportunité de mise à niveau” et la plupart d’entre eux seront poussés à acheter un iPhone 5G.

Et la sortie de l’iPhone 5G n’est qu’un début.

“En regardant plus loin, nous pensons que d’ici la fin de 2021, Apple pourrait être la première valorisation de 2 billions de dollars compte tenu du potentiel de vent arrière et des services 5G au cours des prochaines années”, a déclaré Ives.

Ives prévoit que les revenus des Mac et iPad resteront effectivement statiques au cours des deux prochaines années. Dans le même temps, les revenus provenant des appareils portables, de la maison et des accessoires augmenteront lentement, continuant à dépasser régulièrement le Mac et l’iPad.

La firme a ventilé la valorisation des deux plus grands marchés d’Apple: l’iPhone ainsi que d’autres matériels et services. Ives attribue un multiple de 8,5x aux services à environ 500 milliards de dollars, et le reste de l’écosystème matériel Apple plus iPhone à environ 1000 milliards de dollars à lui seul avec un multiple de 4,6x.

L’objectif de 12 mois de Wedbush pour AAPL est de 350 $, mais 400 $ est le cas haussier et pourrait être atteint d’ici la fin de 2020. Les risques notables pour l’objectif de prix actuel de 350 $ et l’estimation à long terme de 400 $ seraient la pression sur les prix forçant l’augmentation la concurrence, le besoin de croissance de l’iPhone pour étendre les services et la pénétration de la base installée d’Apple. La Chine est un “moteur de croissance clé” pour Apple, et Ives pense que les smartphones moins chers peuvent être un problème, ainsi que le retour des tarifs ou une ré-escalade de la guerre commerciale qui semble se terminer, avec un ” J’espère que la signature de l’accord de la première phase sera imminente.

En début de séance de pré-commercialisation, AAPL monte à 317,35 $, en hausse de 0,12% du jour au lendemain, après un gain lundi de 2,1%. Il y a un an mardi, l’action Apple coûtait 150,00 $ par action.