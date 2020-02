Woot, propriété d’Amazon, fait chuter le dernier iPad Air d’Apple à 379 $

Woot démarre en février avec un accord flash sur l’iPad Air actuel d’Apple, offrant des économies allant jusqu’à 180 $ et des prix aussi bas que 379 $.

Offres iPad Air chez Woot

le dernière vente de 24 heures chez Woot comprend des tablettes iPad Air 3 2019 avec fonctionnalité Wi-Fi et une capacité de 64 Go ou 256 Go au choix. Les prix commencent à 379,99 $ pour les iPad Air 10,5 pouces remis à neuf, avec des remises allant jusqu’à 180 $ sur le PDSF d’Apple. Chaque iPad est également éligible à la livraison standard gratuite pour les membres d’Amazon Prime, les offres flash sonnant de 80 $ à 128 $ moins cher que les mêmes modèles à l’état neuf.

Vous préférez la remise la plus forte sur un modèle LTE? Les revendeurs Apple retirent 180 $ de cette tablette cellulaire 256 Go en gris sidéral, ce qui ramène le prix à 599 $ pour l’iPad Air à l’état neuf.

Les offres de Woot expireront à 22 heures. Heure du Pacifique aujourd’hui (1er février).

Les offres iPad Air de Woot

Remise iPad Air la plus raide à l’état neuf

Offres iPad de 10,2 pouces

