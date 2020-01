WSJ a rapporté qu’Apple se dirigeait vers une récession avant l’un des plus grands rassemblements de tous les temps

Alors qu’Apple s’apprête à publier ses résultats du premier trimestre de 2020, le Wall Street Journal est passé de prétendre sans cesse que la société était “ dirigée vers un marasme prolongé ” à reconnaître en revers que sa couverture d’Apple a été totalement erronée pendant des années. Mais, il n’a pas encore assumé la responsabilité de son rôle dans l’enchaînement de faux récits médiatiques de malheur qui décrivaient Apple comme étant au bord de l’effondrement.

“Apple a été dirigé vers une récession. Ensuite, il a eu l’un des plus grands rassemblements jamais.”

Le journal financier a récemment publié un article sous le titre étonnant et passif ci-dessus. Il s’est déclaré surpris que les investisseurs d’Apple aient considérablement modifié leur évaluation de la société et la reconnaissent maintenant comme valant un prix pour des bénéfices multiples presque aussi élevés que Google ou Microsoft.

Pourtant, ces deux sociétés ont eu du mal à établir des plates-formes de consommation attrayantes, sécurisées et rentables dans les téléphones, les tablettes, les appareils portables et même dans les PC conventionnels. Les deux ont des évaluations tirées récemment par les revenus du cloud computing, mais Apple continue de générer des revenus et des bénéfices bien plus élevés grâce à sa large gamme de matériel, de logiciels et de services. Il a récemment fait de nouvelles extensions sur les marchés, y compris les appareils audio, les abonnements aux jeux vidéo, les divertissements originaux, la santé, le fitness et les services financiers.

La réalité est qu’Apple est une machine génératrice de trésorerie incroyablement compétente et fiable depuis de nombreuses années. Il en a été ainsi, même si les rédacteurs des médias technologiques ont sans cesse décrit la société comme une merveille à un coup perpétuellement sur le point d’être dépassée par divers rivaux de produits de base. Mais, ces concurrents luttent tous en vain pour attirer la fidélité des clients, tentent toujours de générer des bénéfices durables et ne parviennent pas à identifier les accessoires et les nouveaux facteurs de forme informatique ayant une pertinence commerciale significative.

L’illusion des parts de marché

Le changement de valorisation important d’Apple s’est produit alors que des preuves accablantes continuaient de s’accumuler face aux rapports grand public qui minimisaient l’importance des clients d’Apple de grande valeur se précipitant pour se connecter à ses plateformes extrêmement attrayantes à l’échelle mondiale. La seule façon de détourner l’attention des vastes ventes d’Apple de produits haut de gamme était de les comparer à la production mondiale de chaque appareil bon marché expédié collectivement par le reste du monde. Imaginez à quel point il serait insensé de comparer les ventes de Starbucks avec chaque tasse de café préparée par n’importe qui, n’importe où dans le monde, et de conclure que Starbucks existe à peine.

Au cours des dernières années, le chef de la direction d’Apple, Tim Cook, a souligné aux investisseurs de l’entreprise que la fidélité et la satisfaction des clients étaient des indicateurs beaucoup plus critiques du succès et de la durabilité future d’Apple que les ventes unitaires et la part de marché, en particulier lors de la comparaison entre Apple et les oranges.

Des groupes d’études de marché tels que IDC, Gartner et Strategy Analytics – et les journalistes qui répètent sans critique leurs chiffres comme étant factuels et importants – ont continué de s’attaquer aux ventes unitaires et au pourcentage d’Apple de tous les envois collectifs mondiaux de tout ce qui ressemble à un portable ou à une tablette. ou un téléphone. Cela a permis d’assimiler les ventes de valeur élevée d’Apple d’ordinateurs portables, de téléphones, de tablettes, de montres et d’appareils audio – tous les prix de vente sont suffisamment élevés pour démontrer un intérêt substantiel de la part des clients payants – avec des leaders de perte bon marché dans des domaines tels que les netbooks, les bandes d’exercice, le WiFi haut-parleurs et écouteurs de contrefaçon. Aucun de ces chefs de file des pertes n’a généré de bénéfices substantiels en tant qu’entreprise ni attiré le type d’écosystème qui prend en charge d’autres ventes de matériel, logiciels, services ou même une publicité importante.

L’article incrédule du Wall Street Journal par Tripp Mickle – un blogueur versé dans les sports, le tabac et l’alcool que le journal a nommé pour gérer sa couverture des opérations mondiales d’Apple il y a quelques années – n’a pas reconnu tout rôle personnel dans l’invention de la sombre espérance que ” Apple se dirigeait vers un marasme “, malgré des années de sous-entendu régulièrement que” certains ne pouvaient pas se permettre “les produits d’Apple et suggérant que les clients ne se souciaient pas des noms de marque, de la compatibilité, des mises à jour logicielles, de la sécurité, de la confidentialité, du design industriel, du service client, ou l’un des autres facteurs qui ont fait d’Apple la société de technologie la plus précieuse à avoir jamais existé. Soi-disant, tout ce qui leur importait, c’était le prix.

Le WSJ a embauché un rédacteur sportif avec peu d’expérience dans l’industrie de la technologie pour interpréter la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple

Cela reflétait le rapport parallèle de l’écrivain Bloomberg Mark Gurman, qui écrivait que les “mauvaises nouvelles pour Apple” “s’accumulaient” sous la forme de vérifications de canaux et d’analyses de la chaîne d’approvisionnement qui se sont révélées spectaculairement erronées et ont même semblé intentionnellement faussement artificielles. .

Pourtant, après avoir prouvé de façon décisive qu’ils avaient tort dans leurs perspectives, leur promotion des produits de base et à bas prix, et dans leur compréhension du marché, des préférences des consommateurs et des chaînes d’approvisionnement mondiales, les deux auteurs ont continué comme si les illusions qu’ils avaient inventées et avancées étaient juste intrinsèquement toujours là-bas, et que toute bonne nouvelle concernant Apple n’était probablement qu’un blip temporaire qui annonçait d’autres mauvaises nouvelles au coin de la rue.

Combien d’années peut-on écrire des fictions ridicules et délirantes sur un sujet qu’ils sont censés connaître? C’est comme deux ancres météorologiques qui prédisent constamment de la glace noire et des pluies verglaçantes à Tahiti et recommandent aux voyageurs d’aller au pôle Nord à la place.

Les actions Apple échangent des mains en bourse!

“Les actions du fabricant d’iPhone ont plus que doublé au cours de la dernière année, et les investisseurs sont divisés sur la question de savoir s’ils peuvent continuer à grimper”, a écrit Mickle cette semaine, après des années à présenter Apple comme une entreprise fondamentalement brisée au bord de l’effondrement. Les lecteurs ayant une quelconque confiance dans le Wall Street Journal n’ont certainement pas profité du doublement incrémental d’Apple au cours de l’année écoulée. Mickle a noté que le doublement d’Apple avait pour résultat “d’ajouter plus de 725 milliards de dollars à sa valeur, plus que JPMorgan Chase & Co. et Exxon Mobil Corp. réunis – et bien au-dessus de la valeur totale de Facebook Inc.”

Comment le Wall Street Journal pourrait-il refuser de reconnaître la capacité d’Apple à augmenter d’une évaluation de la taille de Facebook jusqu’à ce qu’elle se produise? Ensuite, dans le langage peut-être le plus bizarre jamais utilisé, Mickle a décrit le marché boursier comme un endroit où les acheteurs et les vendeurs diffèrent dans leurs opinions sur la valeur d’un titre donné – comme si cela était unique aux actions Apple.

“L’évaluation en flèche d’Apple a divisé les investisseurs”, a écrit Mickle. “Certains actionnaires ont vendu leurs participations, pensant que la société iPhone surfe sur une vague d’enthousiasme qui pourrait se bloquer après la sortie de son prochain combiné. D’autres ont ajouté à leur position, arguant que la croissance de l’activité de services d’Apple signifie que la croissance proviendra d’une entreprise avec une marges que ses produits matériels. “

“L’évaluation en flèche d’Apple a divisé les investisseurs” en gagnants et en perdants

N’y avait-il même pas un seul éditeur de copies au Wall Street Journal qui pourrait faire taire l’évaluation audacieuse qu’il y a à la fois des acheteurs et des vendeurs sur un marché? Un marché ne peut pas exister lorsqu’il n’y a pas à la fois acheteurs et vendeurs. Peut-être que dans la langue, Mickle est plus versé dans: un événement sportif a deux joueurs qui gagnent et perdent. Ou une fois que vous fumez un cigare, il n’est plus là. C’est l’idée la plus élémentaire d’un marché, exprimée comme s’il s’agissait d’une sorte d’observation profonde de l’état d’Apple, des années après s’être complètement et systématiquement trompé sur sa trajectoire. Pas de glace à Tahiti ce matin, mais qui peut dire ce que l’après-midi pourrait apporter?

Ne pas savoir ce que fait Apple n’est pas nouveau pour le Wall Street Journal

La confusion, telle que détaillée par la confusion

“La confusion sur l’identité d’Apple reflète sa transition d’une entreprise qui mettait l’accent sur l’expédition de plus d’iPhones en une seule vantant les ventes de services et d’accessoires”, a ensuite écrit Mickle, apparemment parce qu’il ne parle d’Apple que depuis la moitié de son histoire de vente d’iPhones.

En réalité, Apple «vante les ventes de services et d’accessoires» depuis des décennies. Il était bien connu qu’iTunes était un élément majeur du succès de l’iPod depuis le début du millénaire. Apple a commencé à créer des applications Pro pour vendre plus de Mac, en commençant par Final Cut en 1998. Et Apple vend des accessoires pour ses ordinateurs depuis l’Apple II.

Apple n’est pas nouveau dans les logiciels, les services et les accessoires

Les nouveaux services qu’Apple a introduits au début de 2019 – notamment Apple TV +, Apple Arcade, News + et Apple Card – étaient tous des extensions de ses initiatives existantes, d’Apple TV et iTunes Movies à l’App Store, Apple News et Apple Pay. Ce n’était pas un nouveau pivot désespéré.

Et ce n’étaient pas les clients ou les investisseurs qui étaient “confus” à propos de l’identité d’Apple. Ce sont des analystes, des blogueurs et des personnalités des médias qui se sont présentés à l’événement de lancement des services d’Apple, puis se sont moqués et ont tourné en dérision le tout comme une perte de temps parce qu’ils ne l’ont pas compris. Une grande raison à cela est qu’ils sont tellement occupés à créer leurs prises de vues cyniques et à la recherche d’attention qu’ils ne prennent pas la peine d’essayer de comprendre ce que fait l’entreprise, et ne semblent même pas se soucier de la qualité de ses initiatives. travailler par rapport à ses concurrents, car de tels détails ne feraient que miner leurs récits médiatiques.

La réalité était, comme AppleInsider le faisait remarquer à l’époque, que ces services n’étaient que de nouvelles formes de logiciels. Et Apple a toujours utilisé des logiciels, y compris iTunes et Apps, pour amorcer les ventes de son matériel. Malgré l’accent mis par Apple sur les bénéfices du nouveau matériel, qui regroupe désormais les coûts des versions du système d’exploitation et de nombreuses applications propriétaires, notamment Pages, Keynote, iMovie et Garage Band, Apple continue de générer des revenus importants grâce aux ventes, aux services et aux services tiers. abonnements en plus de promouvoir le matériel qui exécute ce logiciel.

La véritable “confusion” d’Apple tient à ces prises de position cyniques de la part d’experts qui ont incorrectement affirmé qu’Apple “s’éloignait du matériel pour vendre de nouveaux services”, ou qu’il “s’éloignait des iPhones”, ou que son “iPad” est en train de s’effondrer “ou peut-être” de ne pas effacer toutes les ventes de PC “, ou un certain nombre d’opinions que Apple n’a jamais lui-même approuvées, ni qui n’ont jamais vraiment été vraies. Apple reconnaît la valeur des logiciels pour vendre du matériel depuis la fin des années 70.

En 1979, John Couch était en charge de tous les logiciels chez Apple Computer. Il a commandé cette affiche: Software Sells Systems

Ce qui est en fait le cas, c’est qu’Apple d’aujourd’hui est une machine de produit compétente – et cela depuis de nombreuses années maintenant – capable d’inventer et de développer de nouveaux appareils, initiatives et services, puis d’exécuter efficacement ses plans pour livrer volontairement les choses que sa clientèle croissante choisit de payer. C’est – et cela a été pendant des années – très clair à partir des solides résultats financiers d’Apple, qui se sont poursuivis malgré le malaise prolongé du grand marché des PC, un grave ralentissement économique en Chine l’hiver dernier et la perspective effrayante d’une guerre de tir entre les Les États-Unis et l’Iran un peu plus tôt ce mois-ci, qui était censé être la Troisième Guerre mondiale, mais se sont avérés être un autre cycle d’indignation de Twitter qui n’a pas pu survivre cette semaine.

La dernière crise pour Apple est la propagation alarmante actuelle d’une grippe grave qui rend malade des centaines de personnes. Cela pourrait affecter Apple dans une certaine mesure, mais cela affectera également ses homologues tels que Huawei, qui est non seulement situé en Chine mais n’a pas la capacité de vendre ses produits aux États-Unis. Au-delà de cela, aucune entreprise dans le domaine d’Apple n’a réussi avec une fraction respectable de la compétence et de l’innovation d’Apple et a obtenu ses résultats commerciaux ultérieurs.

C’est pourquoi les investisseurs ont finalement rejeté les récits médiatiques stupides – dirigés par des blogueurs tels que Mickle au Wall Street Journal – qu’Apple est un cercle incompétent de gens qui ne savent pas quoi faire maintenant maintenant que tout le monde a un iPhone, car la Chine a a finalement copié un de ses produits pour la première fois et tout est en descente d’ici. C’était absurde de prétendre il y a cinq ans et carrément insultant de continuer à insister aujourd’hui.

Il est temps pour Mickle de commencer à couvrir précisément Apple comme l’équipe sportive gagnante, plutôt qu’avec l’arrogance méprisante d’un journaliste des médias occidentaux dénigrant un pays émergent en difficulté.