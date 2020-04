XCode pourrait bientôt arriver sur iPhone et iPad

Apple pourrait être en train de développer une version de XCode pour fonctionner sur les iPhones et iPads dans iOS 14 et iPadOS 14, selon une rumeur qui pourrait conduire au développement d’applications mobiles sur les appareils sur lesquels elles seront finalement utilisées. futur.

L’iPhone et l’iPad sont capables d’un nombre considérable de tâches, certaines personnes utilisant les appareils mobiles comme remplacements à part entière pour les ordinateurs et ordinateurs portables traditionnels, comme le MacBook Pro. Un domaine qu’Apple n’a pas couvert jusqu’à présent est le développement sur appareil, qui pourrait changer avec l’introduction d’iOS 14 et d’iPadOS 14.

Selon le perdant Jon Prosser dans un tweet publié lundi, XCode est “présent sur iOS / iPad OS 14.” Affirmant qu’il a mentionné son existence lors d’une diffusion en direct la semaine précédente, Prosser continue de suggérer que les implications sont “énormes”, car son inclusion “ouvre la porte à des applications” Pro “pour iPad.”

Je ne vais pas dire que Final Cut arrive sur iPad … Mais XCode est présent sur iOS / iPad OS 14. Les implications sont ÉNORMES. Ouvre la porte aux applications “Pro” pour iPad. Je l’ai mentionné la semaine dernière sur un flux en direct, mais j’ai pensé que ça valait le tweet – Jon Prosser (@jon_prosser) 20 avril 2020

Comme exemple de ce à quoi il fait allusion, Prosser commente “Je ne vais pas dire que Final Cut arrive sur iPad”, se référant à Final Cut Pro X.

Le commentaire de Prosser a été développé par une réponse du développeur iOS Steve Moser, qui souligne que «l’application d’aperçu Xcode cachée est présente dans iOS 13», bien qu’elle soit utilisée comme une application compagnon pour la version Mac pour afficher des aperçus de mise en page sur un l’écran de l’appareil. Cependant, en réponse à un autre message suggérant que cela pourrait être l’application Aperçu, Prosser laisse entendre que ce n’est pas cela en suggérant “J’en sais plus que ce que j’ai montré”.

Jusqu’à présent, Apple n’a pas autorisé les utilisateurs d’iPhone et d’iPad à développer des applications directement sur les appareils à titre officiel. Le plus proche qu’il a autorisé est Swift Playgrounds, une application iPad qui enseigne le développement et l’expérimentation Swift, mais s’arrête avant le développement de l’application elle-même.

On ne sait pas comment une version complète de XCode pour iOS et iPadOS conduit à des applications “Pro” sur iPad. Étant donné que le développement des plates-formes via un Mac existe déjà, il serait plus prudent de considérer l’ajout comme facilitant la production d’applications par les utilisateurs.

Actuellement, un Mac ou un MacBook est requis pour développer une application iOS ou iPadOS, bien qu’il soit possible de tester des applications et de visualiser la disposition des applications pendant le développement. En permettant de développer sur un iPhone ou un iPad, cela peut permettre à plus de gens de commencer à créer des applications car ils n’ont pas besoin d’acquérir un Mac au préalable, réduisant ainsi la barrière à l’entrée pour le développement.

Les plans d’Apple pour iOS 14 et iPadOS 14 ne seront pas entièrement connus avant la WWDC 2020, Apple utilisant généralement la conférence des développeurs pour dévoiler les changements dans ses principaux systèmes d’exploitation.