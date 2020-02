YouTube réfléchit au concurrent des chaînes Apple TV, selon un rapport

Les dirigeants de YouTube envisageraient d’étendre une fonctionnalité permettant aux clients de s’abonner à des services de streaming exploités par des tiers tels que des sociétés de divertissement, une option qu’Apple a déployée en 2019 avec Apple TV Channels.

Citant des personnes familières avec le sujet, The Information rapporte que YouTube au cours des derniers mois a eu des discussions avec un certain nombre de propriétaires de contenu pour trouver des partenariats potentiels. On ignore si les pourparlers ont été fructueux ou se poursuivent.

Pour les consommateurs, la fonction offre un processus d’inscription simplifié à partir d’un portail en ligne pratique et facilement accessible. Les fournisseurs de streaming bénéficient d’une exposition et du potentiel de croissance des abonnés, tandis que YouTube devrait bénéficier d’une réduction des frais d’abonnement pour les problèmes.

Si le plan va de l’avant, il signalera une évolution sérieuse du marché pour YouTube, qui offre actuellement l’accès à une sélection limitée de services de streaming tiers via son produit YouTube TV.

Jouez sur les coupe-câbles, YouTube TV est un service d’abonnement qui offre un accès à la demande et en direct au contenu de plus de 70 réseaux et chaînes câblées de base pour 50 $ par mois. Des chaînes premium, comme Epix,

Showtime, Sundance Now et les réseaux sportifs sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. Lors d’un appel de revenus la semaine dernière, YouTube a révélé que plus de 2 millions de personnes étaient abonnées au produit.

Amazon et Apple proposent tous deux des services d’abonnement avec leurs produits over-the-top respectifs. Apple, par exemple, a annoncé les chaînes Apple TV en mars dernier et a lancé la fonctionnalité dans l’application Apple TV avec iOS 12.3 deux mois plus tard.

Au lancement, Apple TV Channels offrait des options d’abonnement pour Cinemax, EPIX, HBO, MTV Hits, Showtime, Smithsonian, Starz et Tastemade. Cette sélection s’est depuis étendue à 28 chaînes, dont CBS All Access, PBS Living, Acorn TV, Sundance Now, Lifetime Movie Club, UMC, Curiosity Stream, Comedy Central Now, Shudder, History Vault, Mubi, Arrow Video Channel, Noggin, A&E Crime Central, BritBox, BET +, IFC, Up Faith & Family, Nick Hits et Moonbug Kids.