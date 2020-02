YouTube TV annulera les abonnements achetés via les paiements intégrés à Apple en mars

L’unité YouTube de Google cette semaine a informé les clients de YouTube TV d’un changement de politique qui entraînera l’arrêt des abonnements achetés via le mécanisme de paiement intégré d’Apple, forçant les utilisateurs à s’abonner ailleurs ou à annuler le service.

Selon une lettre envoyée aux clients de YouTube TV, la société cessera d’accepter les paiements des abonnements via le système intégré d’Apple le 13 mars.

Comme l’a noté MacRumors, les membres actuels du service peuvent continuer à regarder du contenu YouTube TV sur les appareils Apple, ce qui signifie que le service lui-même n’est pas extrait de l’App Store.

“Vous serez facturé pour un dernier mois de service, puis votre abonnement d’achat intégré sera automatiquement annulé à votre date de facturation après le 13 mars 2020”, indique la lettre.

YouTube n’a pas clarifié le changement de politique, mais la réduction traditionnelle de 30% d’Apple de tous les paiements intégrés a probablement joué un rôle dans la décision. Dans le but d’encourager l’adoption de modèles de paiement par abonnement, Apple réduit à 15% le montant des frais de l’App Store pour les utilisateurs qui détiennent un abonnement mensuel depuis plus d’un an.

Pour compenser, les clients YouTube TV qui paient dans l’application sur les appareils Apple sont facturés 54,99 $ par mois, plus élevé que les frais habituels de 49,99 $ appliqués à tous les autres clients. YouTube a mis un terme aux nouveaux abonnements effectués via des achats intégrés sur iPhone et iPad il y a des mois, mais a jusqu’à présent permis aux utilisateurs existants de continuer à utiliser le mécanisme d’Apple pour traiter les paiements mensuels.

Le changement des conditions de YouTube TV survient au milieu de rumeurs selon lesquelles la société envisage une expansion de son service qui permet aux utilisateurs de s’inscrire et de s’abonner à des services de streaming tiers premium. Apple propose actuellement un produit similaire dans les chaînes Apple TV.