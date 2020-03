Zendure SuperHub combine un concentrateur USB-C et un multi-chargeur en un pour iPad ou Mac

SuperHub est le dernier produit de Zendure qui est un petit adaptateur de la taille d’une carte de crédit qui peut non seulement servir de chargeur multi-appareil, mais aussi un concentrateur USB-C pour votre Mac, iPad ou autre appareil USB-C. Nous avons eu un premier aperçu pour le vérifier.

Le nouveau Zendure SuperHub

Le Zendure SuperHub a un design familier, suivant l’empreinte des autres produits Zendure récents. L’extérieur a une finition mate avec un logo chromé sur un côté.

Une extrémité du SuperHub possède une entrée CA, utilisée pour alimenter. Comme le câble peut facilement se déconnecter, il peut être rapidement remplacé en cas de problème. Vous pouvez également trouver une longueur plus longue si cela serait bénéfique, ou échanger vers une conception de prise différente pour les voyageurs.

Le SuperHub a une entrée CA normalisée

Ensuite, nous avons le revers qui offre deux ports USB-C, un port USB-A, ainsi qu’un port HDMI. L’idée est que vous pouvez connecter le port USB-C supérieur à votre appareil hôte pour utiliser le SuperHub comme concentrateur d’alimentation et de données ou simplement connecter trois appareils que vous souhaitez charger.

SuperHub est plus petit qu’une carte de crédit

Comme il sert à plusieurs fins, évaluons SuperHub à la fois comme chargeur et comme concentrateur USB-C.

En tant que hub

SuperHub est un excellent outil pour de nombreux appareils. Il est parfait pour votre Mac pour connecter des disques durs, une souris ou un moniteur ainsi que pour votre iPad Pro. Si vous utilisez des appareils Samsung spécifiques, vous pouvez utiliser le SuperHub en mode DEX / PC. Cela prend en charge de nombreux téléphones, y compris le Samsung Galaxy S10 / S20 et le Note 10/10 +. Cela transforme votre smartphone en un PC à part entière.

Si vous avez une Nintendo Switch, elle peut vous connecter à un écran HDMI pendant le chargement de l’appareil. Si vous voulez cette fonctionnalité, assurez-vous d’opter pour l’édition NS car le SuperHub standard ne chargera que le Switch.

Dans notre cas, nous l’avons principalement utilisé pour notre iPad Pro ainsi que notre MacBook Pro au bureau et lors d’un court trajet.

Nous l’avons trouvé incroyablement utile sur notre iPad Pro. 30W de puissance étaient plus que suffisants pour le charger et nous pouvions recharger notre iPhone en même temps. Nous avons également connecté notre Nikon directement au concentrateur, ce qui était parfait pour importer rapidement des photos.

Zendure incluait un port USB 3.1 qui signifie une alimentation jusqu’à 5 Gbit / s pour que les photos et vidéos soient transférées très rapidement. De nombreux autres concentrateurs comme celui-ci sont uniquement USB 2.0.

Nous l’avons utilisé de manière similaire avec notre Mac. Il était peut-être encore plus utile sur le Mac car non seulement il alimentait l’ordinateur portable, mais il nous donnait un port USB-A que nous n’avions pas auparavant. Nous n’utilisons pas souvent USB-A plus longtemps, mais il y a des moments où cela est nécessaire. Nous l’avons utilisé lors d’un salon lorsque nous avons pris de nombreux kits de relations publiques sur des lecteurs flash USB-A et c’était parfait pour cela. Nous avions des ports USB-C sur le Mac et cela ajoute juste un autre type-A.

SuperHub a un port USB-C PD de 30 W, un port PD USB-C de 18 W, un port USB-A de 7,5 W qui génère également 5 Gbit / s de données et un port HDMI 4K

Personnellement, j’aimerais toujours un autre port USB-C, spécialement pour l’iPad. Vous voyez, nous nous connectons beaucoup à notre iPad. SSD, caméras et parfois écrans externes. Comme l’iPad Pro ne dispose que d’un port USB-C, tous nos câbles et adaptateurs sont de type C. Avec le SuperHub, nous devons être conscients d’apporter également un câble USB-A lors de la connexion via le concentrateur. Si le deuxième port USB-C prenait en charge les données ainsi que l’alimentation, nous serions un campeur heureux.

Nous avons édité un peu de vidéo en utilisant le SuperHub et un moniteur externe et cela a fonctionné comme annoncé. Autrement dit, 4K jusqu’à 60 Hz. Beaucoup de voyageurs d’affaires adoreront pouvoir connecter cet adaptateur à leur machine pour connecter une télécommande de présentation, l’alimentation à leur ordinateur portable et un câble HDMI à un téléviseur ou un projecteur.

Comme chargeur

Une partie de la raison pour laquelle Zendure a pu rendre le SuperHub si petit était sa dépendance à la technologie GaN. Le nitrure de gallium est plus économe en énergie et crée moins de chaleur que le silicone, ce qui permet aux chargeurs d’occuper une plus petite empreinte. Par conséquent, un chargeur USB-C de 48 W qui est à peu près de la taille des 30 W d’Apple, mais qui fait également office de concentrateur USB-C.

SuperHub est idéal pour un iPad Pro

Lors de l’alimentation, le port USB-C le plus haut peut fournir jusqu’à 30W. Cela alimentera facilement l’iPad Pro et le MacBook Air d’Apple. Il peut également charger les MacBook Pros de 13, 15 et 16 pouces, juste plus lentement que leurs chargeurs fournis.

Le deuxième port USB-C PD peut fournir une puissance supplémentaire de 18 W, suffisamment pour charger rapidement un iPhone avec un câble USB-C vers Lightning ou alimenter adéquatement cet iPad ou iPad Pro. Nous devons noter que ce port USB-C ne peut charger que des appareils et ne peut pas être utilisé pour les données.

SuperHub fonctionne très bien comme chargeur, hub ou les deux

Enfin, le port USB-A peut gérer 7,5 W de puissance pour tout appareil supplémentaire. Pensez à votre Apple Watch, à vos AirPod, à votre appareil photo ou à d’autres appareils plus lents à charger.

Nous pensons qu’il s’agit d’un ensemble de chargeurs assez inclusif et devrait répondre à la plupart de nos besoins à la fois sur notre bureau et en déplacement. Nous avons essayé le SuperHub lorsque nous étions en dehors de la ville et c’était juste assez de jus. Il a chargé notre Mac pendant que nous l’utilisions, puis à la fin de la journée, à notre arrivée, nous avons chargé soit notre iPhone, iPad et Apple Watch, soit nous avons chargé notre iPhone, Apple Watch et AirPods. Tout simplement en fonction de ce que nous devions facturer, généralement l’ancien groupe.

S’il y avait quelque chose de différent que nous aimerions voir, ce serait peut-être un autre port USB-C ou l’échange de l’USB-A pour l’USB-C, mais nous comprenons les besoins de certaines personnes d’avoir ce port USB-A supplémentaire à portée de main. Du moins pour le moment.

Devriez-vous acheter le Zendure SuperHub?

SuperHub est une technologie absolument géniale à avoir sous la main. Pour la grande majorité des utilisateurs, il a tout ce dont ils ont besoin. Plusieurs sorties pour le chargement, port USB-A pour les données, sortie HDMI 4K pour un poste de travail ou des présentations, sans parler de la prise en charge Nintendo Switch et DEX.

Vous n’avez pas non plus à voyager pour trouver cela utile. Il s’agit d’un petit hub compact et simple qui fonctionne très bien sur votre bureau et est pratique si vous avez besoin de vous déplacer dans votre bureau ou votre bureau.

Connectez un moniteur ou un projet à votre iPad Pro, Mac ou appareil Samsung

Il existe de nombreux concentrateurs USB-C, mais peu de ceux qui sont aussi compacts, basés sur la technologie GaN, peuvent charger autant d’appareils aussi rapidement, tout en agissant comme un concentrateur USB-C. Nous souhaitons tous amincir notre sac de transport et cela réduira facilement quelques appareils désormais obsolètes de la collection.

Les utilisateurs avancés dans certaines situations peuvent toujours aspirer à plus de type C, mais nous pensons que ce n’est qu’une question de moment, pas si.

Évaluation: 4.5 sur 5

Où acheter

Le Zendure SuperHub recueille actuellement des fonds sur Kickstarter où, au moment de cet examen, il a dépassé son objectif de 50 000 $. Les partisans du lève-tôt dans les 24 premières heures de la campagne peuvent obtenir SuperHub pour 49 $.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une campagne de financement participatif et non d’une précommande directe. Cela signifie qu’il n’y a aucune garantie que Zendure suivra la livraison de votre SuperHub. Cela dit, nous avons couvert les campagnes Zendure dans le passé et avons testé SuperHub par nous-mêmes et sommes confiants dans sa capacité à livrer aux bailleurs de fonds.