Application de suivi COVID-19 pour minuterie de lavage des mains bricolage

Une application de suivi COVID-19 s’est révélée être un succès du jour au lendemain au Royaume-Uni, les chercheurs en médecine derrière elle espérant également l’apporter aux États-Unis.

L’application permet aux gens de signaler eux-mêmes les symptômes du coronavirus, puis elle enregistre la date, l’heure et l’emplacement pour aider les professionnels de la santé à identifier les points chauds potentiels…

Site Web et application de suivi COVID-19

Rapports TechCrunch.

Nous savons que davantage de ventilateurs et de lits seront nécessaires, mais où se produisent spécifiquement les flambées et comment mieux desservir ces zones locales?

Une application au Royaume-Uni appelée C-19 COVID Symptom Tracker, développée à partir d’un coin improbable de la recherche médicale – examinant la progression des conditions médicales en suivant des jumeaux – demande aux gens de déclarer eux-mêmes leurs symptômes afin de commencer à recueillir plus de ce détail […]

[It has now] devenu viral, avec 750 000 téléchargements depuis son lancement mardi matin. L’application est désormais la troisième application la plus populaire au Royaume-Uni sur l’App Store d’Apple et le numéro un dans la catégorie médicale, selon les chiffres d’App Annie.

L’équipe avait déjà travaillé avec des chercheurs du Massachusetts General Hospital et de Stanford, donc le plan est maintenant d’apporter l’application de suivi COVID-19 aux États-Unis.

CNBC rapporte que des bénévoles d’Apple, de Google et d’Amazon ont déjà créé un site Web conçu pour faire le même travail.

Zoom et Slack voir l’utilisation des enregistrements

Avec autant de personnes travaillant à domicile, les applications de télétravail populaires voient une utilisation record.

Crain rapporte que l’application de vidéoconférence populaire Zoom – qui semble être devenue l’application de rencontre vidéo par défaut à des fins sociales et professionnelles – a vu la demande plus que doubler, avec une augmentation significative de son cours de bourse.

Les données récentes de Sensor Tower ont montré «de grandes augmentations à tous les niveaux» pour les téléchargements d’applications mobiles pour les services de travail à domicile. L’application de Zoom a enregistré une croissance du téléchargement de 109%, selon les données […]

Les actions ont atteint 22%, s’échangeant près du double de son volume moyen quotidien, leur plus gros gain en pourcentage sur une journée depuis juin 2019. Le titre a augmenté de plus de 40% sur six jours et a plus que doublé cette année, avec des gains récents venant sur des signes d’utilisation plus élevée.

The Verge rapporte que l’application de discussion axée sur les affaires Slack a atteint des niveaux d’utilisation record.

Slack révèle aujourd’hui qu’il a atteint de nouveaux records d’utilisateurs pour les utilisateurs connectés simultanément, grâce à une augmentation de la demande de travail à distance au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Mardi 10 mars, Slack a vu les utilisateurs simultanés dépasser les 10 millions, qui sont ensuite passés à 10,5 millions six jours plus tard le 16 mars avant d’atteindre 12,5 millions hier.

Microsoft, quant à lui, a un événement de presse prévu pour lundi qui devrait inclure une version axée sur le consommateur de sa plate-forme de chat d’entreprise, Teams.

Les ventes mondiales de smartphones ont baissé de 14% en février

Counterpoint estime que les ventes mondiales de smartphones ont chuté de 14% le mois dernier, une baisse beaucoup plus importante étant probable ce mois-ci, rapporte ..

Les ventes mondiales de smartphones ont chuté de 14% en février alors que le coronavirus se propageait en Chine et à l’étranger, a déclaré Counterpoint Research jeudi, signe avant-coureur de nouvelles baisses à mesure que les épidémies s’aggravent dans de nombreuses régions du monde.

Hertz et Lyft aident les agents de santé américains

Le WSJ rapporte que Hertz offre une location de voiture gratuite aux agents de santé de New York. Seulement 20% de ses voitures sont en service, contre 80% d’habitude, donc il a beaucoup de capacité.

Hertz – inondé de voitures de location inactives alors que l’industrie du voyage s’immobilise contre l’épidémie de coronavirus – propose des véhicules de location gratuits pour aider les travailleurs de la santé à se rendre à leur travail.

Hertz a déclaré qu’il commencerait le programme cette semaine à New York, qui est devenu l’épicentre de l’épidémie de Covid-19 au pays.

Lyft fait la même chose avec la location de vélos dans trois villes, note Engadget.

Lyft offre des laissez-passer gratuits de 30 jours pour le partage de vélos aux travailleurs critiques de New York, Chicago et Boston. Cela devrait aider les personnes qui doivent encore se rendre au travail pendant la pandémie de coronavirus et les garder en sécurité, dit Lyft, qui intensifie ses efforts de nettoyage.

À New York, Lyft offrira aux travailleurs hospitaliers, aux premiers intervenants et aux travailleurs des transports en commun un abonnement gratuit d’un mois à Citi Bike […] À Boston, les Bluebikes de Lyft offrent aux employés des hôpitaux un abonnement gratuit de 30 jours, et à Chicago, les travailleurs de la santé ont accès gratuitement aux vélos Divvy de la ville jusqu’au 30 avril.

Distributeur de savon DIY Spotify

Enfin, si vous en avez assez de chanter Happy Birthday deux fois en vous lavant les mains, la façon évidente de chronométrer vos lavages de mains serait “Hey Siri, règle une minuterie pendant 20 secondes”.

Mais pourquoi faire les choses facilement alors que vous pourriez à la place créer votre propre gadget?

Scrubber est votre bande originale de lavage des mains – 20 secondes de musique sélectionnées directement à partir de vos morceaux Spotify les plus joués de la semaine, joués via un système de sons savoureux bricolage. Lorsque vous appuyez sur la pompe à savon, vous entendrez vos confitures préférées sortir directement du distributeur pour chronométrer le lavage hygiénique des mains. Tout ce dont vous avez besoin est un distributeur de savon, un compte Spotify et quelques pièces électroniques courantes.

En plus du distributeur de savon de votre choix, vous aurez besoin d’un Raspberry Pi W Zero, d’un capot de haut-parleur Adafruit, de quelques pouces de fil et d’un tout petit morceau de ruban de cuivre.

