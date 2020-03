application de suivi et d’auto-diagnostic mobile approuvée

Le gouvernement active un plan d’action d’urgence en coordination avec le Secrétaire d’État à la numérisation et à l’intelligence artificielle et le Ministère des affaires économiques et de la transformation numérique pour lutter contre la pandémie de coronavirus (COVID-19) en Espagne. Avec lui, il devrait résoudre certaines des questions qui sont dans l’air depuis des semaines en relation avec les actions que le plus haut organe de l’État allait prendre dans la sphère numérique.

Dans le Journal officiel de l’État (BOE) publié le 28 mars, décide d’adopter une série de mesures qui affectent l’ensemble du territoire national, et parmi lesquelles la développement urgent d’une application, similaire à celui déjà lancé dans la Communauté de Madrid, afin que tous ceux soupçonnés d’avoir contracté la maladie puissent obtenir individuellement un diagnostic rapide grâce à elle. L’objectif principal, comme dans le cas mentionné, est de décongestionner les numéros d’urgence et donc d’effectuer un premier triage.

Ces logiciels peuvent, comme spécifié, accéder à la géolocalisation de l’utilisateur afin de vérifier que vous êtes dans la communauté autonome dans laquelle vous avez indiqué être, afin que vous puissiez être assisté par les services médicaux correspondants si vous en avez besoin. En tout état de cause, le gouvernement indique que l’auto-évaluation “ne remplacera en aucun cas la consultation d’un professionnel de la santé dûment qualifié”.

De même, un chatbot WhatsApp sera développé et d’autres applications de messagerie pour pouvoir offrir “des informations officielles sur les questions des citoyens” automatiquement et instantanément. Un modèle similaire à celui proposé par l’OMS, également présent sur la plateforme détenue par Facebook.

Suivi de géolocalisation des téléphones mobiles

En outre, le gouvernement détaille également dans le BOE les analyse des données de circulation des citoyens grâce aux informations de géolocalisation collectées par les opérateurs téléphoniques du pays. Ceci, qui a été appris ces derniers jours, suivra le modèle utilisé par l’Institut national de statistique en octobre.

Cette étude permettra au gouvernement connaître la mobilité des espagnols les jours précédents et pendant l’accouchement, qui durera au moins un mois. Comme cela s’est produit à l’occasion précédente, ce croisement et cette analyse des données personnelles garantissent leur anonymat, et aucun citoyen privé ne peut être identifié à travers eux.

