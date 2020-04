Application de trace-contagion de la Protection civile disponible

coronavirus c’est un mot que nous n’oublierons guère. L’anxiété est omniprésente car la solution au problème semble se rapprocher après les dernières études dans le domaine du diagnostic d’imagerie médicale et le nombre croissant d’écouvillons avec des résultats négatifs. Nous sommes dans quarantaine et nous devons y rester. Cela est nécessaire pour empêcher la propagation de l’infection qui, jour après jour, récolte un nombre croissant de victimes.

Après la diffusion des nouvelles nationales, le rapport Protection civile au sommet de la courbe d’infection, nous avons réalisé que tous nos efforts pour maintenir le détachement du monde extérieur sont utiles. Mais nous ne sommes pas encore hors de danger. Le nombre de victimes est encore élevé et c’est pourquoi il est nécessaire d’effectuer un travail préventif précis. Pour soutenir le citoyen et les institutions, il existe aujourd’hui nouvelle appli appel AllertaLOM. Il est né du mérite et de la volonté de Protection civile dans le cadre du projet “CercaCovid” auquel nous sommes tous appelés à participer. Voyons comment cela fonctionne.

Coronavirus KO: tout le monde doit participer à la cause via la nouvelle application smartphone

Le vice-président de la région de Lombardie Fabrizio Sala il a appelé ses concitoyens pour leur signaler leur demandant de télécharger et d’installer la nouvelle application alertLOM. Sa création vise à en créer un carte de contagion qui définit les limites de la menace. La collecte des données sera anonyme. Vous pouvez y accéder en indiquant des informations sur vos données personnelles: âge, sexe, symptômes de la maladie et tout contact avec des patients positifs.

Participation au questionnaire il n’est pas obligatoire mais nécessaire d’apporter notre contribution à la cause. Le suivi de l’application vous permettra en effet de soutenir des spécialistes. Virologues, experts en la matière et épidémiologistes pourront ainsi en créer un carte statistique pour mieux décrire le profil de l’infection. Une arme supplémentaire pour contrer l’urgence sanitaire en cours.

Dans le but spécifique d’encourager la participation du public, des influenceurs et des célébrités ont été invités à parrainer l’application sur leurs chaînes dans le but d’assurer sa diffusion toujours plus large. De plus, le commissaire Giulio Gallera a annoncé que:

«Un grand dépistage sérologique sera effectué dans la région de Lombardie en juin. Dans l’intervalle, il est nécessaire de protéger notre sécurité et celle d’autrui contre les agents viraux en utilisant de manière appropriée les équipements de protection individuelle (gants et masques) “.