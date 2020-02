Application du caucus de l’Iowa: pas de contrôle de sécurité, pas de test, pas de formation, selon un rapport du NYT

Les échecs entourant l’utilisation d’une nouvelle application du caucus de l’Iowa ont vu le Parti démocratique de l’Iowa incapable de rendre rapidement compte des résultats du premier vote des membres du parti pour ses candidats à la présidentielle de 2020. Un rapport sur la débâcle la décrit comme une «catastrophe systématique»…

Contexte

Un caucus est une réunion de membres locaux du parti qui expriment leur soutien à un candidat en se réunissant dans différentes parties d’une grande salle. Tout candidat qui n’obtient pas le soutien d’au moins 15% des personnes présentes est éliminé, et ses partisans sont invités à sélectionner un candidat de second choix. Une fois ce processus terminé, les chiffres sont comptabilisés et communiqués aux chefs des partis.

Dans le passé, le signalement se faisait généralement par téléphone et seuls les chiffres définitifs étaient communiqués. Cette année, le parti a décidé de passer au reporting via une application et de signaler non pas un seul résultat mais trois:

L’accompagnement initial de chaque candidat

Le deuxième choix des membres qui avaient besoin de réaligner leur soutien

Les délégués finaux ont gagné

Mais le parti s’est retrouvé dans une position embarrassante de ne pas pouvoir communiquer les chiffres en raison de problèmes signalés lors de l’utilisation de l’application.

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné avec l’application du caucus de l’Iowa?

Selon un rapport du New York Times, il y avait trois problèmes. Tout d’abord, un manque de contrôle de sécurité pour s’assurer que l’application n’a pas été programmée pour fausser les résultats.

Les experts en cybersécurité craignaient qu’il n’ait pas été vérifié, testé à grande échelle ou même montré à des experts indépendants avant d’être introduit dans l’Iowa.

Christopher C. Krebs, directeur de l’agence de cybersécurité du Département de la sécurité intérieure, a déclaré lundi soir que l’application mobile n’avait pas été approuvée ou évaluée par l’agence.

Deuxièmement, il n’y avait apparemment aucun test d’utilisateur final par ceux qui seraient tenus d’utiliser l’application la nuit.

“Cette application n’a jamais été utilisée dans aucune élection réelle ni testée à l’échelle de l’État et son utilisation n’est envisagée que depuis deux mois”, a déclaré David Jefferson, informaticien au Lawrence Livermore National Laboratory, qui siège également au conseil d’administration de Le vote vérifié, une organisation d’intégrité électorale non partisane […]

Le président du comté de Polk, Sean Bagniewski, a déclaré qu’il avait exprimé ses préoccupations à l’avance. “Lorsque vous avez une application que vous envoyez à 1 700 personnes et que beaucoup d’entre elles sont plus récentes pour les applications et ce genre de choses, cela peut valoir la peine de faire quelques mois de tests.”

Troisièmement, aucun des responsables du parti n’avait été formé à son utilisation.

“L’application n’était pas incluse dans la formation des présidents que tout le monde devait suivre”, a déclaré Zach Simonson, président du Parti démocrate dans le comté de Wapello.

Certains n’auraient même pas téléchargé l’application à l’avance!

Lorsque les résultats ont été signalés, les trois séries de chiffres ont été dans certains cas jugées «incohérentes». Bien que les démocrates insistent sur le fait qu’il ne s’agit que d’un problème de rapport et que les chiffres réels ont été enregistrés en toute sécurité et correctement, c’est certainement un énorme embarras pour le parti – en particulier à une époque où l’ingérence étrangère dans les élections est une préoccupation majeure.

Les experts disent que cela montre pourquoi il serait trop dangereux de passer au vote en ligne lors des élections.

Matt Blaze, professeur d’informatique et de droit à Georgetown, a déclaré que l’introduction d’applications au milieu d’une élection posait de nombreux problèmes. Tout type d’application ou de programme qui repose sur l’utilisation d’un réseau de téléphonie mobile pour fournir des résultats est vulnérable aux problèmes à la fois sur l’application et sur les téléphones utilisés pour l’exécuter, a-t-il déclaré.

“Le consensus de tous les experts qui y ont réfléchi est sans équivoque”, a ajouté M. Blaze. «Internet et le vote mobile ne devraient pas être utilisés en ce moment lors des élections civiles.»

Toute technologie, a-t-il dit, devrait être testée et retestée par la communauté de cybersécurité plus large avant d’être introduite publiquement, pour tester tout ce qui va d’un petit bug à une vulnérabilité majeure.

“Je pense que la règle d’or la plus importante pour introduire la technologie dans le vote est extrêmement conservatrice”, a-t-il déclaré. […]

J. Alex Halderman, professeur d’informatique à l’Université du Michigan, a déclaré: «Il s’agit d’un rappel urgent de la raison pour laquelle le vote en ligne n’est pas prêt pour les heures de grande écoute.»

Photo: Pete Marovich pour le New York Times

