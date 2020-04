Apprenez à coder pour moins de 2 000 $? Un nouveau bootcamp propose une formation à domicile – .

Les étudiants de Nucamp à Seattle se réunissent un week-end avec leur instructeur avant que le coronavirus n’interrompe temporairement les réunions publiques. Toutes les instructions sont pour l’instant proposées en ligne. (Photo Nucamp)

Du point de vue de Ludo Fourrage, le modèle du bootcamp technique était trop étroit.

Fourrage, qui a travaillé pendant 18 ans chez Microsoft dans des rôles comprenant la direction d’un programme d’apprentissage numérique, a rencontré de nombreux problèmes. La formation était coûteuse et souvent à temps plein, ce qui signifiait que de nombreux étudiants devaient quitter leur emploi et s’endetter. Les programmes étaient axés sur les grandes villes, éliminant les habitants des banlieues et des zones rurales désireux de pénétrer dans le secteur technologique. Et l’instruction était principalement ou entièrement en personne.

Ainsi, en 2017, il a lancé Nucamp, un bootcamp basé sur un modèle commercial différent avec sa propre technologie et son propre programme.

«Plutôt que d’optimiser les coûts du modèle existant, nous avons construit une approche complètement différente», a déclaré Karim El Naggar, PDG de Nucamp.

Avec la pandémie de coronavirus conduisant à des pertes d’emplois généralisées et aux exigences que les gens restent à la maison, le Nucamp basé à Bellevue, dans le Washington, propose un bootcamp en ligne plus abordable.

Les gens sont plus que jamais intéressés par un changement de carrière, car ils voient leur emploi actuel être affecté alors que les développeurs Web ne le sont pas et peuvent travailler facilement à domicile.

«Les gens sont plus que jamais intéressés par un changement de carrière, car ils voient leur emploi actuel être affecté alors que les développeurs Web ne le sont pas et peuvent travailler facilement à domicile», a déclaré El Naggar.

Avant la crise des coronavirus, Nucamp utilisait un modèle pédagogique hybride, avec un mélange d’apprentissage en ligne et de rencontres en week-end en personne dans des espaces de co-travail qui étaient sous-utilisés en dehors de la semaine de travail.

Avec l’épidémie du virus, la startup s’est entièrement déplacée en ligne en une semaine dans les 30 villes où elle opère.

Les instructeurs sont des professionnels qui ne dépendent pas de Nucamp pour leur revenu primaire et voient souvent la mission sociale de Nucamp comme un moyen de redonner à la communauté, a déclaré El Naggar, donc ils accepteront des salaires plus bas. Les étudiants évaluent les instructeurs sur une base hebdomadaire et Nucamp intervient pour fournir un soutien en cas de problème.

L’espace tech bootcamp a beaucoup de concurrence. L’année dernière, il y avait 110 bootcamps à temps plein qui coûtaient 13 600 $ en moyenne, tandis qu’il y avait 14 bootcamps en ligne avec des frais de scolarité de 12 900 $ en moyenne. Un total de 23 000 étudiants ont obtenu leur diplôme des bootcamps, selon Course Report, qui suit le secteur. Le codage Dojo basé à Bellevue, au Washington, vient également de déplacer ses cours en ligne.

À titre de comparaison, Nucamp propose ses cours à moins de 2 000 $ pour des séances de 17 à 22 semaines. Les étudiants peuvent arrêter et redémarrer les cours selon les besoins et reprendre un bootcamp avec une remise importante.

Le PDG des fondateurs de Nucamp, Karim El Naggar (à gauche), et Ludo Fourrage, responsable des produits et de l’apprentissage. (Photo Nucamp)

“Nous voulons donner aux gens les meilleures chances de terminer le programme”, a déclaré El Naggar.

Nucamp ne dispose pas encore de données pour démontrer le succès de la formation, et El Naggar a déclaré que, parce qu’elle est conçue pour que les étudiants puissent suivre tout en conservant leur emploi actuel, ils pourraient ne pas passer aux carrières technologiques aussi rapidement à la fin du cours.

Fourrage a initialement lancé Nucamp avec un bootcamp pilote de six mois à Tacoma, au sud de Seattle. Fort de ce succès, il a ouvert ses portes dans trois villes supplémentaires à Washington en 2018. À ce moment-là, Fourrage a convaincu El Naggar de quitter son emploi et de diriger la nouvelle entreprise. (Les deux se sont rencontrés à l’origine par le biais de leurs épouses.)

L’année dernière, l’équipe Nucamp, qui compte maintenant 10 employés et sous-traitants, est passée de 70 étudiants à 700 inscrits. Le plan de cette année est de décupler à nouveau.

Nous avons rencontré El Naggar pour ce Spotlight de démarrage, une fonctionnalité . régulière. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Que fait votre entreprise? La mission de Nucamp est d’aider ceux qui ont été exclus de l’économie numérique et qui aspirent à changer de carrière pour apprendre à coder. Nous le faisons avec le seul bootcamp de codage de 22 semaines vraiment abordable de l’industrie pour moins de 2000 $, un énorme changement par rapport aux bootcamps traditionnels qui coûtaient entre 10 000 et 20 000 $. Avec Nucamp, que vous viviez dans une grande ville, une banlieue ou une zone rurale, vous pouvez facilement acquérir les compétences de codage dont vous avez besoin sans quitter votre emploi, s’endetter ou avoir à partager vos revenus futurs.

L’inspiration nous a frappé lorsque: Nous avons tous deux été de l’autre côté pour essayer d’embaucher des développeurs de logiciels dans des emplois bien rémunérés, mais il n’y en a tout simplement pas assez. Ce n’est pas étonnant, car notre système universitaire n’obtient que 65 000 diplômes en informatique par an, mais il y a beaucoup plus de possibilités d’emploi. Nous savions depuis le début que nous pouvions aider les gens à accéder à ces emplois.

L’obsession de réaliser Nucamp à grande échelle était après avoir rencontré de nombreux développeurs en herbe montrant leur cœur et leur potentiel lors de notre premier bootcamp de codage à Tacoma. Ils nous ont aidés à comprendre les millions de personnes exclues de l’économie numérique en raison de leur lieu de résidence ou de leur situation économique. C’est à ce moment-là que l’inspiration nous a frappés pour rendre Nucamp abordable pour tout le monde et partout, mais surtout pour ceux qui n’ont pas de diplômes universitaires, avec des revenus inférieurs ou manquant d’expérience professionnelle antérieure dans la technologie.

VC, Angel ou Bootstrap: Nous avons été impliqués dans des startups en démarrage et avec de grandes entreprises à grande échelle. Nous voulions vraiment démarrer l’entreprise aussi longtemps que possible. Le bootstrap s’harmonise très bien avec notre modèle commercial: il nous a obligés à être économe et efficace, et à repenser le fonctionnement intégral des bootcamps de codage traditionnels. Cela nous a également permis de nous concentrer d’abord sur la construction d’une expérience de qualité qui évoluerait avant de s’étendre et de se développer de manière plus agressive, mais sans perdre de vue notre mission sociale.

Notre «sauce secrète» est: La plate-forme logicielle, certainement. Cela nous permet d’offrir une expérience cohérente à l’échelle d’un petit groupe d’étudiants. Il couvre tout, de l’inscription des étudiants à la planification des cours, à la logistique de l’atelier, à l’embauche d’instructeurs et aux opérations en classe. Et parce qu’il est si facile à utiliser par les instructeurs, il attire des développeurs passionnés qui se joignent en tant qu’instructeurs pour redonner à leurs communautés locales.

La plate-forme est le catalyseur, mais au bout du compte, le succès de Nucamp repose sur l’évolutivité de notre modèle commercial et la qualité de nos instructeurs.

La décision la plus intelligente que nous ayons prise à ce jour: S’assurer que toute nouvelle idée ou initiative peut être exécutée à grande échelle. Nous avons eu de nombreuses idées générées ou apportées à nous, mais peu importe à quel point elles étaient attrayantes, nous les avons toujours testées en premier en demandant: pouvons-nous faire cela avec 1 000 classes? Si nous avons d’abord pensé que nous ne pouvions pas, nous avons travaillé sur eux jusqu’à ce que nous pensions qu’ils pourraient être livrés à grande échelle.

La plus grosse erreur que nous ayons faite jusqu’à présent: Au départ, nous étions catégoriques sur le fait que les ateliers du samedi étaient uniquement en personne plutôt que d’offrir des options de vidéoconférence. Nous ne voulions pas que Nucamp soit encore une autre entreprise de technologie électronique en ligne.

Cependant, les cours en personne dans certaines petites villes, en particulier dans les zones rurales, étaient parfois difficiles à remplir avec suffisamment d’étudiants pour créer une entreprise viable. Nous nous sommes retrouvés obligés d’annuler des cours dans ces villes, ce qui allait à l’encontre de notre mission sociale d’ouvrir l’opportunité d’apprendre à coder à tous.

Nous avons donc adapté notre plateforme pour proposer des options hybrides et de visioconférence à nos étudiants en cas de besoin, tout en les regroupant avec un moniteur régional pour les accompagner. Avec les exigences de séjour à la maison déclenchées par le coronavirus, nous proposons pour l’instant nos instructions entièrement en ligne.

Réunion des étudiants et des instructeurs de Nucamp à Tacoma, Washington, avant que le coronavirus suspende les séances en personne. (Photo Nucamp)

Quel entrepreneur ou dirigeant de premier plan voudriez-vous le plus travailler dans votre coin? Nous aimons Nathan Blecharczyk, co-fondateur d’Airbnb, pour la façon dont il a construit une plateforme reliant les hôtes aux invités tout en se concentrant sur l’expérience personnelle des deux côtés. Nos produits codent des bootcamps, mais notre plate-forme est essentielle pour connecter des instructeurs talentueux à des étudiants motivés et à des espaces de co-travail de manière fluide et sans effort. Avoir Nathan dans notre coin serait formidable car nous cherchons à amener Nucamp dans toutes les villes du monde, tout comme Airbnb.

Notre activité de team-building préférée est: Avant le début du coronavirus, c’était le dîner du vendredi soir avec nos conjoints. Nous allons au même endroit au centre-ville de Bellevue, Washington, depuis le début de l’entreprise! Nous avons tendance à ne pas trop parler du travail – c’est une façon de rester connecté à un niveau personnel en dehors du travail. En fin de compte, une startup est un engagement familial et sans l’adhésion et le soutien de nos femmes et de nos enfants, ce voyage de démarrage ne serait pas possible.

La plus grande chose que nous recherchons lors de l’embauche est: Passion et une profonde attention aux étudiants, surtout lorsque nous embauchons des instructeurs pour enseigner aux étudiants localement. Nos instructeurs ne donnent pas de cours – notre plate-forme le fait -, donc le rôle de notre instructeur est de soutenir les étudiants individuellement. Nous avons déjà embauché et formé plus de 200 instructeurs qui sont principalement animés par la passion de redonner et de partager authentiquement leurs connaissances. Ils sont généralement les plus inspirants pour les étudiants et reçoivent les meilleures notes.

Quel est le conseil que vous donneriez aux autres entrepreneurs qui commencent tout juste: Choisissez le bon moment avant de vous lancer. Ludo a développé Nucamp pendant environ un an en tant que projet au clair de lune tout en travaillant chez Microsoft. Il a d’abord effectué un petit projet pilote de quatre semaines, peaufiné l’approche, puis livré la première cohorte de 6 mois à Tacoma. Il savait qu’il était «en adéquation avec le marché des produits» avant de se lancer.

Mais n’attendez pas trop longtemps! À un moment donné, c’est juste assez bon. Vous en apprendrez souvent plus en lançant et en ajustant qu’en planifiant un mois de plus.