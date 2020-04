Apprenez à désactiver la messagerie vocale chez les opérateurs mobiles

Ce n’est un secret pour personne que la désactivation de la messagerie vocale sur votre mobile peut être un avantage unique. Parfois, cela n’a pas tendance à être très utile, donc cela complique les choses. D’autant plus que c’est quelque chose qui n’est plus largement utilisé. Les mémos vocaux sur les réseaux sociaux l’ont considérablement déplacé et l’ont relégué à la troisième place.

C’est pourquoi nous avons fait ce tutoriel. Vous pouvez donc le désactiver en quelques étapes simples, cela ne vous prendra pas de temps, ce qui est tout simplement parfait. Mieux encore, quels que soient vos opérateurs, nous le trouverons pour que vous puissiez vous en débarrasser sans problème.

Désactiver la messagerie vocale dans Movistar, aucun problème

La première chose que vous devez faire est d’appeler le numéro: 22537. Il ne vous reste plus qu’à suivre les instructions suivantes:

Vous pouvez désactiver la messagerie vocale en rejetant l’appel. Désactivez la boîte aux lettres lorsque vous ne souhaitez pas répondre à l’appel. Retirez la boîte aux lettres lorsque vous n’avez pas de ligne ou lorsque vous êtes hors de couverture. Désactivez définitivement la boîte aux lettres sous tous ses aspects.

La procédure est super facile, cela ne vous prendra pas une minute.

Vous pouvez le supprimer dans Vodafone

Les étapes sont très similaires, vous devez composer le numéro suivant: # 147 #. En composant ce chiffre, vous pouvez désactiver la messagerie vocale. Si vous souhaitez supprimer chacun des services, vous devez appeler ## 002 #.

Vous pouvez également le désactiver dans Orange

Ici, vous devrez effectuer un autre appel gratuit au numéro de l’opérateur de l’entreprise: 242. Une fois sur place, vous devrez sélectionner l’option 3. Maintenant, vous choisirez à nouveau l’option numéro 3. Maintenant, le répondeur sera totalement désactivé.

Si vous voulez quelque chose de plus extrême, vous pouvez désactiver tous les services en composant le numéro ## 002 #.

Désactiver la messagerie vocale Yoigo

Il suffit de marquer des séquences très simples pour pouvoir choisir chacune des options du système.

67556 Touche d’appel # +: désactivez la boîte vocale lorsque vous n’êtes pas disponible. 67556 Touche d’appel # +: la boîte aux lettres n’est pas disponible lorsque vous n’avez pas de couverture ou lorsqu’elle est désactivée. 61556 # + bouton d’appel: il sera désactivé lorsque vous ne répondez pas à un appel.

Jazzel, supprimez la messagerie vocale

Vous pouvez retirer le répondeur, il vous suffit de composer l’un des codes suivants + la touche d’appel.

Vous savez maintenant comment désactiver la messagerie vocale sur les lignes mobiles les plus importantes. C’est vraiment simple et utile.

